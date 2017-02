Angelina Jolie y Brad Pitt protagonizaron la ruptura más sonada y dolorosa del año pasado. El divorcio, que todavía colea, se está llevando con discreción por el bien de los hijos de la pareja. Pero siempre ha habido un principal perjudicado, al menos de cara a la galería, y no sería otro que el actor, en el ojo del huracán por sus adicciones y la relación con sus hijos.

No obstante, ahora hay nuevas informaciones en medios de Estados Unidos como la revista Heat, que apuntan a que Angelina también estaría guardando su particular secreto... y no es otro que la muy buena relación que la actriz mantiene con Jared Leto–el famoso nuevo Joker de la película Escuadrón Suicida– desde el año 2004, cuando ambos rodaron la película Alexander.

Una relación que ahora habría ido a más, aseguran, aunque ambos tuvieron una breve aventura en el set de la película de Oliver Stone, antes de que Jolie conociese a Pitt. Fue el propio Jared Leto quien llamó a Jolie tras enterarse de la noticia, dando comienzo a unas conversaciones que se extendieron durante semanas.

"Se reunieron en Los Ángeles para cenar en el Chateau Marmont. Han mantenido una relación muy amigable durante todos estos años y siempre ha habido química". La fuente asegura que Jared y Angelina encajan de maravilla, y ahora todavía más, dado el caracter "un poco loco del actor" y su intención de no iniciar una relación que necesite "compromisos".

La revista asegura que los medios estadounidenses podrían estar a punto de dar un giro en su percepción del divorcio Pitt-Jolie. Si hasta ahora han jugado a favor de la actriz, el hecho de que ella esté haciendo lo mismo pero tratando de aparentar lo contrario podría hacer cambiar de opinión a muchos.

"Ella no tiene prisa porque la relación se formalice, no mientras pasa por este divorcio tan polémico y la custodia de los hijos,pero tampoco se priva de aventura y diversión con el actor", explica la revista.