Con gran ilusión, os anuncio que el próximo 11 de marzo torearé por primera vez con Julio Benítez. Será en Morón de la Frontera en una tarde muy especial por lo que significa. Os invito a que también seais protagonistas de la misma. ¡Os esperamos!

