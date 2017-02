Bárbara Rey vive rodeada de polémica e intentando no exponerse demasiado públicamente ante los medios. El pasado jueves, la de Totana cumplía 67 años en compañía de su inseparable hija Sofía Cristo. La relación entre ambas es muy estrecha y hace años, la madre ya ayudó a su hija en su lucha contra sus adicciones, y ahora es Sofía, la que le devuelve el amor incondicional a su progenitora. Como viene siendo habitual en los famosos, la dj utilizó las redes sociales para felicitar a su madre y desearle un feliz día de cumpleaños. Recordándole que es "la mejor madre del mundo".

Te amo mamá pic.twitter.com/CbXbMCtOc4 — Sofía Cristo (@Sofia_Deejay) February 2, 2017

Bárbara no dudó en contestar a su hija con un emocionante mensaje: "Sofía, tú sí que eres la mejor hija que se puede tener. Sinceramente, creo que todas las madres desean tener una hija como tú", le escribió la actriz agradeciendo el apoyo a su hija. "Todo lo que te diga no se acerca ni al 1% de lo que siento siendo tu madre.Jamás pensé que, por mucho que te quisiera, llegaría al extremo de no existir palabra para definirlo. Eres tan bella en todos los sentidos, que haces que cada minuto de mi vida te quiera y te respete más. Tu corazón es tan hermoso que te dará todo lo necesario en esta vida. Te dará paz y el amor necesarios para seguir ayudando a quienes te necesiten y a ser feliz. Mi amor por ti va mucho más allá de la eternidad".