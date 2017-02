Jorge Javier no tiene intención de frenar su cruzada contra Isabel Pantoja, y este viernes, se sentaba en el Deluxe para someterse a la prueba del polígrafo de Conchita. Tan dispuesto iba a no dejarse nada en el tintero, que incluso enseñó públicamente unos mensajes que se intercambió con la tonadillera cuando para él aún era "Maribel", su amiga.

Unas conversaciones reveladoras que mostraban la buena sintonía entre la cantante y el presentador, con confesiones sorprendentes ante un Jorge Javier rendido a los pies de la estrella. En su entrevista, el presentador reconoció que al releer los mensajes había sentido vergüenza: "Mi grado de rendición hacia ella era tal, que he sentido vergüenza al ver lo que escribía. Ayer estaba en casa y repasé los mensajes y me quedé en shock. Hace dos años que no tengo ningún tipo de relación con ella, pero releyendo los mensajes descubrí que durante mucho tiempo nuestra relación fue de complicidad, de cariño, de buen rollo, de confidencias, de cosas que no he comentado con ninguno de vosotros. Hoy enseñaré esos mensajes para que la gente entienda porqué creo que no merezco que ella me pegue esa hostia pública desde un programa de televisión. En uno de ellos, me dice "yo contigo al fin del mundo", para que veáis", mientras María Patiño lo defendió diciendo que en ese caso, no se trataba de una relación de igual a igual.

En esas conversaciones, pudo leerse como Isabel avisó al presentador de Chabelita estaba embarazada, cuando aún era menor, y que el niño estaba a punto de nacer. Informaciones que según el presentador jamás reveló: "Te dije que te avisaría. Estamos en el hospital, mi nieto es probable que nazca esta madrugada", le mensajeó la tonadillera, a lo que Jorge contestó: "Te deseo que pase lo más rápido la rápido posible. Abuela por segunda vez, hija mía, cuantas cosas te pasan en la vida", recibiendo respuesta de la tonadillera: "Sí, pero espero que esta sea buena, y mi hija y mi nieto estén bien".

Sorprendentes fueron también, las charlas que mantenían por Whatsapp durante el proceso judicial que la llevó dos años a la cárcel: "Ella me negaba que no iba a pactar con la fiscalía y eso que nosotros nos empeñábamos en que sí. Al final, no pactó, así que fue verdad lo que me decía", comentó, volviendo a insistir en que aunque conocía esa información, jamás la hizo pública para no traicionar a su "compañera": "Nunca he dicho, en serio, que fuera amigo de ella. Solo cené dos veces con ella, pero hablábamos más de cosas que sucedían en el programa", confesó.

"No me arrepiento del alegato que hice el martes, para nada. Salí de trabajar y no pensé en cómo recuperar el favor de Isabel Pantoja. Me cogí un rebote tremendo, no me gustó que hablara con ese desprecio de manera pública. Ella siempre habla de sus hijos y de su madre A ver, yo también tengo madre. El alegato lo escribí el martes por la mañana, me salió enseguida porque tenía muy claro lo que quería contar".

Mª del Monte le pidió ayuda

En la prueba del polígrafo, Jorge Javier habló sobre la época en la que trabajaba para una conocida revista, donde tuvo que realizar una investigación sobre Diego Gómez, por aquel entonces, novio de Pantoja. El periodista recibió una llamada de María del Monte, pidiéndole la información que tenía sobre Gómez, para demostrar que se estaba acercando a la tonadillera por interés. Y confesó, que sin esperarlo, recibió una llamada de Isabel Pantoja en la que, sin conocerlo, le dijo: "Si tú me dices que yo deje a Diego Gómez, yo lo dejo".

Incluso, el polígrafo de Conchita le dio la razón al presentado cuando aseguró que Pantoja le contó que al leer el testamento de Paquirri, el padre del torero y su por entonces suegro criticó a su hijo recién fallecido, por la parte que le había dejado en herencia. Según el presentador, esta anécdota se la contó en confianza durante una cena: "Me contó que el padre de Paquirri habló mal de su hijo recién fallecido" y incluso "se quejó de la mierda de herencia que Paquirri le había dejado".