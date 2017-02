María Jesús Ruíz consuma su venganza contra Gil Silgado en el 'Deluxe'

Aunque la relación de María Jesus Ruíz con Sálvame ha sido muy tirante durante los últimos años, parece que la buena cantidad de dinero que han pagado a la modelo por sentarse en el Deluxe ha hecho que se olviden aquellas viejas rencillas. Más decidida que nunca, protagonizó una de sus mejores entrevistas, en la que además de desmentir que se haya dedicado a la prostitución, acusó a su ex pareja José María Gil Silgado de ser un "mentiroso patológico".

"Se han dicho barbaridades de mí y vengo a que se conozca la verdad y a callar muchas bocas", comenzó diciendo. Conoció a Gil Gilgado, en el año 2005, durante la Feria del Caballo de Sevilla y reconoció que "no le gustó físicamente de primeras, no me pareció un hombre atractivo, pero él es un embaucador. Yo nunca lo he visto atractivo, pero era una persona que conmigo se portaba muy bien y yo salía de una relación tormentosa y pensaba que el físico no me daría la felicidad".

Al poco tiempo de noviazgo, la modelo reconoció que se percató de los problemas económicos de Gil Silgado: "Si un día íbamos a un restaurante, al día siguiente no teníamos para ir a la compra. Hemos pasado muchos apuros y mucha escasez", afirmó para desmentir a la gente que cree que estaba con el empresario por interés. Según la modelo, era un hombre que "intentaba vivir a todo tren, pero bajo las apariencias de riqueza y abundancia, se ocultaba un hombre con grandes apuros económicos".

"Este señor es un mentiroso patológico, es un mal empresario y una mala persona, no tiene dinero porque nunca lo ha creado. Es un liante que ha estado robando a todo el mundo, un estafador que tiene más de 40 casos abiertos con la justicia. Es un delincuente". Incluso habló sobre su estado físico: "Está fatal de salud, por una vida llena de excesos. Come mal, no hace deporte".

El momento más tenso de la noche ocurrió cuando Kiko Matamoros recibió un mensaje en su móvil con un testimonio que la relacionaba con María de Mora, lo que la modelo desmintió con rotundidad: "Nunca más voy a permitir que se me involucre con la prostitución, no voy a consentir que nadie me vincule con ese tema. Yo nunca he ido a cenas organizadas por María de Mora, me enteré que estaba en un book por Kiko Matamoros".