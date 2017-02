Los 14 años de amor-odio entre Isabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez

El último episodio turbulento vivido entre Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja no es sino otro de los altibajos de su amistad, una relación de amor-odio que parece haber firmado su sentencia final. En la etapa en la que Jorge trabajaba como colaborador de Sabor a ti, programa presentado por Ana Rosa Quintana, lo suyo era una relación más bien cordial, ni buena ni mala, pero a Pantoja le caía en gracia. Por eso, fue el encargado de entregarle a Sisi, la perrita de la discordia que ha levantado el nuevo enfrentamiento. El regalo era del programa, pero Jorge Javier no podía suponer que 14 años después, este simple gesto amistoso le supondría un quebradero de cabeza.

Más tarde empezaría la etapa de Aquí hay tomate, un espacio donde el presentador le dedicaba todo tipo de perlas a la tonadillera. "Es capaz de quemar la cadena con todos nosotros dentro", llegó a decir Jorge, que estuvo varios años en pie de guerra. Pero con el fin del programa, llegó el fin de su enemistad. Pasaron los años y en 2011, con Jorge Javier ya al frente de Sálvame, su trato dio un giro de 360 grados. De los improperios, a llamar a la artista "mi amiga Maribel". Parecían destinados a no llevarse bien jamás y sin embargo, algo ocurrió aquel año para que firmaran la paz, al menos delante de las cámaras.

Ocurrió algo inédito en la edición de Supervivientes de aquel año. Kiko Rivera era concursante del reality y su madre entró en directo por teléfono para mostrarle todo su apoyo. Toda una estrategia de Telecinco para subir la audiencia. ¿Era aquello una amistad forzada? Poco a poco Pantoja metía la cabeza en la cadena de Mediaset y mostraba su mejor sonrisa mientras contaba lo cómoda que se encontraba, aunque su situación fuera era para preocuparse. Investigada por blanqueo de capitales, hasta Jorge pidió apoyos dentro de plató para ella.

Los reproches de pasado dieron paso a las risas y bromas entre amigos. Los halagos del "rey del cortijo" de Sálvame a su nueva amiga se sucedían. "Ustedes saben que para mí siempre es gratísimo hablar de Isabel Pantoja", decía despertando la risa del resto de colaboradores. Quién se lo iba a decir a él. La cantante iba ganando protagonismo y fue elegida para copresentar las Campanadas de 2011 junto a Jorge Javier y su hijo Kiko, un momento donde quedó clara la buena sintonía que había nacido entre ambos.

En los momentos más delicados de la vida de Isabel, Jorge estaba ahí para darle su apoyo. Kiko Hernández llegó a contar en una ocasión que cuando Pantoja necesitó dinero para la fianza, la sobrina Anabel pedía dinero al presentador de Sálvame. Tras la entrada de Maribel en la cárcel en 2014, la amistad se enfrió. Después de mucho meditarlo, Jorge se decidió y le mandó un mensaje vía Whatsapp: "Hola Isabel. Hace mucho tiempo que no hablamos y tampoco sé si te apetece hablar conmigo. Pero sí que me gustaría decirte que espero que todo esto pase lo antes posible y puedas volver a recuperar tu vida normal. Tengo ganas de verte", a lo que ella contestó con un "gracias" y "me extraña que ahora sea para ti Isabel".

Los pocos mensajes y llamadas dieron paso al silencio total, aunque tanto Chabelita como Kiko Rivera se pasearon por Telecinco para dar ofrecer entrevistas en Sálvame Deluxe. Pantoja salió de la cárcel definitivamente en marzo de 2016 dispuesta a cambiar de vida por completo. Ni una sola declaración, sólo dedicación a su familia y su carrera musical... hasta el pasado 30 de enero. Su primera entrevista (pactada) tras su paso por la cárcel tenía en vilo a Telecinco y por supuesto, algunos recibieron mensajes envenenados. Hasta Jorge. "Sisi duerme conmigo, ha viajado conmigo, duerme conmigo. La amo por encima de todo y aunque viniera de donde vino, la sigo amando". Aquel ataque gratuito no le sentó nada bien al presentador de Telecinco, que protagonizó un speech de lo más comentado por sus duros comentarios.

Jorge Javier acaba de firmar un contrato de larga duración con la cadena que le ha convertido en su presentador estrella y que le ha llevado a lo más alto. Su amistad parece que está muerte, pero con lo que le queda a Vázquez por delante, no nos extrañe volver a ver una nueva reconciliación.