Pocos temas del corazón son tan apasionantes como el culebrón protagonizado por Ivonne Reyes y Pepe Navarro. Una historia de traiciones, falsos padres, y reuniones clandestinas que cual folletín, mantiene al espectador enganchado a la historia desde hace años. Cuando pensábamos que los capítulos habían terminado y la sufrida venezolana había tenido su final feliz, la historia ha dado un giro dramático que no esperábamos: Pepe Navarro no es el padre del hijo de Ivonne Reyes.

Pero como en toda buena historia de suspense, hay algunos flecos sueltos que los guionistas de la historia (en este caso también protagonistas) no han aclarado. Demasiados enigmas sin resolver, que en la medida de lo posible, vamos a tratar de desentrañar.

¿Por qué no se sometió Pepe Navarro a la primera prueba de ADN?

Es la principal duda que surge tras conocer el resultado de prueba de ADN que salió a la luz hace unos días. Según Pepe Navarro contaba a Isabel Gemio en su programa de radio Te doy mi palabra, lo que le sorprendía que se hubiese filtrado la noticia, aunque es fiel a la realidad: "Pretendíamos mantenerla en silencio que perteneciese en la intimidad de la familia. Durante seis años me he hecho cargo de la manutención del niño porque me lo exigía la ley. Cometí el error de no hacerme la prueba de paternidad y he asumido el castigo". Vale Pepe, hasta aquí todo correcto. Pero la duda que nos asalta es, si estaba convencido de que no era el padre del hijo de Ivonne, ¿no hubiese sido más fácil hacerse la prueba y no tener que hacerse cargo de una manutención que no le correspondía?. Es que incluso llegó a afirmar a Gemio, que nunca había mantenido relaciones "con esa señora".

Pero entonces, ¿qué pasó en la calle Buganvilla?

Hay recordar, que en el auto se afirma que "finalmente reconoce que conocía el piso de la Señora Reyes y que tuvieron relaciones en la casa de la calle Buganvilla". Por ello, sorprenden las palabras de Pepe a Isabel Gemio: "lo que ha sido un castigo extra es ver a esta señora mintiendo e insultando en los platós. Durante varias semanas estuve sin dormir y tuve que recurrir a ayuda psicológica".

Primero reconoce que habían existido relaciones, después que no, y más tarde confiesa que en realidad su negativa en cuatro ocasiones para hacerse la prueba de ADN fue por un tema de "dignidad" pese a que la sentencia decía que "en modo alguno la prueba biológica constituye un acto degradante ya que consiste en la comprobación de un examen hematológico por parte de un profesional de la medicina y en las circunstancias adecuadas por lo que no se puede considerar como una violación del pudor o recato".

¿Qué hizo cambiar de opinión a Ivonne para no querer que Pepe se hiciera la prueba?

El tema se pone interesante, ya que ahora salen a la luz más pruebas que evidencian los encuentros y el contactos que durante meses mantuvieron Pepe e Ivonne tanto por Whatsapp como por correos electrónicos para tratar el tema de la paternidad del menor. Y según recogen algunos medios de comunicación, la venezolana habría quedado con el presentador en una ocasión para cenar, y aprovechó la velada para coger una servilleta con huellas de Pepe Navarro .

Una prueba que pondría de manifiesto que el presentador no es el padre de su hijo y que ella lo mantendría en secreto para seguir cobrando los 850 euros de manutención del niño. Tiempo después de aquella cena, Pepe dio su brazo a torcer y intentó realizarse la prueba de ADN, pero, sorprendentemente, Ivonne se negó.

¿Es legal la prueba de ADN que han realizado al hijo de Ivonne? ¿Tiene futuro el recurso de la hija de Pepe Navarro?

Los abogados de Ivonne tuvieron una conversación con Vanitatis en la que aseguraron que no se puede negar la paternidad del periodista, porque hay una sentencia firme. Y recuerdan que el periodista se negó hasta en cuatro ocasiones a hacerse las pruebas de ADN. Por ello, según los abogados, Navarro perdió sus derechos al no recurrir en tiempo y forma a la sentencia. Además, al tratarse de un detective privado el que ha realizado el análisis de las pruebas, podrían haberse vulnerado los derechos del menor y alegan que Andrea Navarro, la hija de Pepe, no puede estar legitimada para presentar el recurso.

¿Cómo se hicieron las pruebas de ADN del hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro?

Un tenedor usado por el menor fue lo que utilizó Andrea Navarro para someter a su supuesto hermano a un test en el labotatorio Labgenetic. El Programa de Ana Rosa habló con el director del laboratorio que afirmó que "para que unas pruebas se presenten en un juzgado, el resultado tiene que ser concluyente" y aseguró que la fiabilidad de la prueba es del 99,99%.

¿Hay algún precedente judicial a este caso?

Pues no, sorprendentemente, el Supremo se halla ahora ante una situación jurídicamente inédita. Ya que, hasta el momento, y con la legislación vigente en la mano, las paternidades se adjudicaban automáticamente a todos los ciudadanos que se negaban a someterse a las pruebas de ADN que se les reclamaban, con el caso de Pepe Navarro. Sin embargo, no existen precedentes conocidos de recursos presentados por otro hijo, biológico, por presuntos perjuicios.

Según ha declarado el presentador en diversas ocasiones, el hijo de Reyes se había puesto en contacto con sus otros hijos y el recurso pone el acento en la posibilidad de malentendidos e incomprensiones en estos contactos. Con ellos, se ejemplifican los daños que ha podido producir a los menores la ausencia de evidencias científicas de la relación real entre los hermanos.