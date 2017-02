José Fernando podría ir a la cárcel esta semana

En ¡Qué me dices! se ahonda en el drama de José Fernando Ortega, que ahora tiene un pie en la cárcel. El hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado, que arrastra problemas psicológicos, está acusado de quebrantar la orden de alejamiento de su Michu, conducir sin carnet y darse ala fuga. Una aventura delictiva que podría culminar el 8 de febrero, cuando el juez podría condenar en el juzgado de Arcos de la Frontera por quebrantar las medidas cautelares de alejamiento y huir de la Policía tras una persecución, y José Fernando podría entrar en la cárcel por tener antecedentes: estuvo en la cárcel por el robo violento de un coche tras un incidente en un club de alterne sevillano.

Además, nos muestran, de nuevo, a María Patiño en bikini en pleno invierno, descansando en la playa de Fuerteventura, su isla favorita, tras la muerte de su padre. Aunque estuvo con ella su novio, la periodista buscaba reflexionar en soledad, algo que muestran las imágenes que publica la revista. Además, Anabel Pantoja está entre la espada y la pared, o eso dice ella misma después de la polémica entrevista de Isabel Pantoja en una cadena rival y las reacciones en el plató de Sálvame.

Y precisamente a propósito de esto, Pronto ahonda en ese nuevo drama entre Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja, que tras su visita a El Hormiguero provocó una airada reacción en el presentador, que se ofendió cuando ella no quiso citar su nombre al hablar de su regalo, que no es otro que su ya anciana perrita. Ambos se conocen desde hace 20 años, pero su tira y afloja viene desde 2005 y la época de Aquí hay tomate, con algunos comentarios de Vázquez sobre su implicación en el caso Malaya que no gustaron a la cantante. Todo, sin embargo, se atemperó en 2011 con Supervivientes, cuando la tonadillera visitó a su hijo Kiko a su regreso de la isla. Las campanadas de 2012 continuaron esa senda de paz, pero cuando ella entró en prisión y el tratamiento que obtuvo el caso en Deluxe, el asunto se resquebrajó. Ahora, el catalán dice no esperar "Nada de ella, es un tema totalmetne zanjado". Una vez que Jorge Javier pronunció su alegato en el programa, "ya pasó". No obstante, asegura que si Pantoja va a Mediaset para que se la entreviste, él lo hará sin problemas, porque "una cosa no tiene nada que ver con la otra".

En Interviú desnudan en portada a Ekaterina Vitalievna, elegida por los propios lectores, y que sale en defensa de las madres sexis: "En mi país son mucho más machistas. Allí se vive como aquí hace veinte años". Además, el director de cine José Luis Cuerda asegura que las promesas electorales habría que llevarlas ante notario, "y al que incumpla, a la puta calle".