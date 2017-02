El médico que ha robado el corazón a María Adánez

María Adánez no para de cosechar éxitos. Tras su salida de la exitosa serie La que se avecina, la actriz regresa a televisión con un pequeño papel en la serie de TVE El Ministerio del Tiempo y acaba de ser galardonada con un Premio Miguel Mihura.

Siempre muy discreta con su vida privada, María comentó que en el amor también atraviesa una muy buena etapa y es que, como ella mismo explicó, su pareja se llama Ignacio Hernández Medrano.

Tal y como dijo, Ignacio no pertenece al mundo del espectáculo, ya que es neurólogo. María Adánez se declaró feliz con su nueva pareja, a quien define como "un hombre sensible, culto, inteligente", pero no quiso revelar dónde le conoció. "Sí, estoy muy enamorada y muy feliz. No os voy a contar nada más". Llevan como pareja entre ocho y nueve meses.

Sí se extendió más sobre el estado de su carrera, dando por finiquitado su paso por La que se avecina. "Es una etapa bien hecha, una etapa cerrada. Yo cuando suelo tomar decisiones que a veces no son acertadas, de irte o dejar las cosas, creo que es porque había un ciclo cerrado y que ese personaje no encajaba en la comunidad. Me alegro de que ellos sigan con su éxito".

Ahora, no obstante, regresará a la televisión con un papel de unos capítulos en El Ministerio del Tiempo. Además, ha recurrido al teatro para continuar su carrera: "Sigo con El pequeño Poni de gira y por otro lado estoy ensayando otra función de teatro que estreno en marzo, Lulu de Paco Becerra".

Con la agenda llena de proyectos y también bien cubierta en lo personal, a María Adánez no podía irle mejor.