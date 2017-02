Rappel asistió como invitado al ya tradicional almuerzo que cada mes organiza la peña periodística "El Cuarto Poder" en el castizo restaurante Casa Lucio.

El famoso vidente, entre boquerón en vinagre (que tanto le gustan a Esperanza Aguirre) y taco de jamón, hizo una serie de vaticinios según le íbamos preguntando. "A la monarquía, a largo plazo, no le veo futuro", aseguró Rappel, que también hizo un repaso a gente conocida como Isabel Pantoja, ahora que está en plenos ensayos para su debut dentro de unos días en Madrid. "Estrellarse, nunca, pero sí hará más conciertos con éxito, de forma más tranquila. Este nuevo regreso no va a tener nada que ver con el éxito que consiguió con el disco de Marinero de Luces".

Como es sabido, Rappel, antes de dedicarse a adivinar el futuro, trabajó durante muchos años en el mundo de la moda, y en ese tiempo comenzó a combinarlo con las cartas. "Venían las clientas, y en mi taller de costura se las echaba. Hasta que me di cuenta que esa profesión -así es como lo definió- me reportaba más beneficios que los trapos".

Tuvo un bonito recuerdo para una de sus clientas favoritas, la Condesa de Barcelona, madre del Rey Emérito. "La vestí durante 10 años, le hacía hasta las batas de estar en casa, y siempre decía que no había encontrado nunca a alguien como yo. Jamás le hice nada negro, siempre prefería tonos vivos. Recuerdo un traje azul pavo que le hice para la boda de la Infanta Elena. Siempre me pagaron muy bien, nunca hubo problema alguno, e igual me pasó las veces que vestí a Doña Carmen Polo".

También recordó el último traje que realizó, que fue para una de nuestras folclóricas. "Una bata de cola con lentejuelas blancas, para Lolita Sevilla". No le importaría hacer algo para la reina Letizia. "Tiene un estilo muy sobrio, ella es más de Armani, pero yo estaría encantado de hacerle lo que quisiera", comentó.

En la actualidad está terminando un libro que llevará por título, Rappel y sus 100 estrellas, en que habrá una sinopsis contando algo de su vida, y de esas 100 estrellas contará anécdotas bonitas. "Nunca revelaré nada íntimo de nadie, y aseguro que he tenido a personas muy relevantes de este país, pero nunca diré interioridades", aclaró. Para Rappel, la estrella número 1 fue el gran diseñador Cristóbal Balenciaga, al que le unió una gran amistad, y a través de él conoció a Coco Chanel en París.

Antes de concluir el almuerzo, vaticinó que no habrá independencia para Cataluña, le ha parece terrible, todo lo que está ocurriendo con el tema de Barbar Rey, al igual que todo lo que se ha organizado con Ivonne Reyes, y la paternidad de su hijo, a Mariano Rajoy, no le da más de 2 años, y está convencido que Donald Trump, va a ser victime de un atentado. "Time to Time", como dicen los ingleses.