Jorge Javier Vázquez se ha propuesto que su vuelta a las tardes de Telecinco no pase desapercibida. Tan sólo un día después de su regreso a Sálvame, protagonizó un impactante y duro monólogo contra Isabel Pantoja,que promete seguir dando titulares durante las próximas semanas. Tras llamar "indigna" y "victimista" a la tonadillera, el viernes se sentó en el Deluxe donde mostró una selección de Whatsapp con los que pretendía demostrar la buena sintonía que había entre ellos y reveló algunas intimidades en el polígrafo.

Las consecuencias de su entrevista no se han hecho esperar y ayer el presentador se quejaba de lo "desvalido" que se sintió: "Eché en falta un poco de cariño", se quejaba por la pasividad de sus compañeros durante la noche del viernes. María Patiño, contestó al presentador, asegurando que ella percibió los sentimientos del presentador "desde el minuto uno" y aseveró que aunque él no lo percibiera, estuvo de su lado: "Tú no eres una persona que proyectes inseguridad, no puedes exigir que los demás percibamos en ti algo que tú no proyectas, porque si hay algo que no proyectaste fue inseguridad", aseguró la presentadora del Deluxe.

Otra de las afectadas por las quejas de Jorge Javier fue su gran amiga Mila Ximénez, que afirmó no haber sentido que necesitara el cariño que ahora reclama y se quejó: "Al final la que va a salir escaldada voy a ser yo". Jorge Javier seguía arremetiendo contra los que definían su polígrafo como demasiado descafeinado: "No sé qué esperabais del Poli, supongo que más sangre de la que hubo, de alguna manera os decepcionó". Y como compañero, dijo a sus colaboradores: "Después de dos horas y media de poli, y sabiendo que me quedaban dos horas más de programa, sentí en falta un poco de cariño. Me sentía desvalido y la única que me decía 'tranquilo', era Lydia".

La que peor parada salió fue Belén Esteban, que fue acusada de estar celosa de la relación que existió entre Jorge Javier e Isabel Pantoja, tras la afirmación de la periodista Laura Fa: "Lo que le interesaba a Belén era que si Jorge Javier se lo había pasado mejor en las Campanadas con ella o con la Pantoja". Belén, fuera de sí, empezó a levantar el tono de voz: "Pues sí, ¿y a ti que más te da lo que yo pienso? Jorge se puso del lado de Laura Fa, y Belén decidió abandonar el plató enfadada.

Explicaciones también en 'Lecturas'

En su columna semanal en la revista, el presentador sigue intentando explicar los motivos que le llevaron a arremeter contra Pantoja: "Necesitaba hacerme entender, compartir con la audiencia el porqué de mi decepción". Aunque sigue asegurando que nunca consideró a la tonadillera su amiga, destaca el "buen rollo", diciendo que todo se hubiera solucionado con una llamada "para decirle que no quería volver a saber nada más de él en lo que le quedaba de vida".

Y finalmente reflexiona: "Lo mejor para mantener el equilibrio mental en estos casos es aislarse y no indagar qué se dice de uno, permaneciendo al margen de las opiniones de gente que no conoces".