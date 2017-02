Pau Donés recae en su cáncer de colon

"Llevaba un año limpio. Los marcadores tumorales a 0. En los scaners no se veían tumores. El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado", escribe Pau Donés en su blog personal. El cantante de Jarabe de Palo, de 50 años, anuncia así que vuelve a sufrir el cáncer de colon que padecía, ya que una prueba ha revelado la presencia de un nuevo tumor en el peritoneo.

"Oh, oh! Malas noticias. Pasé un par de días pensando. El cangrejo volvía a despertarse. ¿Qué consecuencias podría tener eso?¿Cómo iba a afectar a nuestros planes?. Llevaba un año y medio en casa, un año y medio estupendo, disfrutando del otoño, del mar, de la familia, de paseos por la montaña inexplicables. Aunque a medida que pasaba el tiempo, las ganas de volver a pisar un escenario se convirtieron en una necesidad de primer orden. Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios", escribe Pau Donés, que este año se preparaba para el nuevo disco, la gira y el lanzamiento de un libro.

El pasado 2 de febrero, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, lanzó el videoclip de Humo, incluído en el nuevo disco de Jarabe de Palo. "Y así lo vamos a hacer. Estrenaremos disco en breve, estrenaremos también libro y a partir de mediados de marzo empezamos con los conciertos", asegura el cantante, que muestra una actitud de lo más positiva para seguir su lucha contra la enfermedad porque "2017 iba a ser un año glorioso".