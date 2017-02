Belén Esteban está "hundida por la deudas", publicaba ayer la revista Lecturas en portada, evitando utilizar la palabra arruinada, por petición de la propia entrevistada. La colaboradora de Telecinco se confesaba ante las preguntas de su amiga Mila Ximénez, donde reconoció la desesperada situación económica que está atravesando "Necesito pagar una deuda importante que tengo con Hacienda, necesito trabajar porque he perdido todos mi ahorros", lamentó la princesa del pueblo.

Tras la publicación, y como era de esperar, durante la mañana llegó la dura contestación de Toño Sanchís en El Programa de Ana Rosa, donde cargó de nuevo contra su exrepresentada, acusándola de ser la única culpable de su situación, "por su mala gestión y su mala cabeza y porque no ha querido pagar a Hacienda nunca".

Ya por la tarde, durante el programa Sálvame, la colaboradora aclaró su situación real: "En mi casa no hay carencias. A mí no me falta de nada. Lo único es que me he encontrado con una situación que no esperaba, con todo esto de Toño y los pagos que he tenido que hacer. Lo que tenía ahorrado he tenido que usarlo para hacer frente a esta situación. Pero tengo mi trabajo, dos casas y a mi hija no le falta de nada. No quiero dar pena. No necesito nada, estoy bien".

Reconoce que el mes pasado le embargaron la nómina, y tuvo que pedir un adelanto de dinero a sus jefes de La Fábrica de la Tele, pero niega que haya sido embargada en otras ocasiones, como afirmaba Toño por la mañana: "Mentira, me han embargado una vez la nómina, el mes pasado. Pagué y adiós, ya me han levantado el embargo".

Finalmente hizo una sorprendente confesión: "Una señora, desde Francia me envió un talón de 5.000 euros y una carta muy bonita donde me decía que sentía mucho toda la situación que estaba viviendo con Toño. Rompí el talón. No podía aceptarlo, pero le escribí agradeciéndole el gesto". Otro mensaje directo para Toño, que afirma que cada vez hay menos gente que apoya a la colaboradora.