¿Podrían cancelarse los conciertos de Isabel Pantoja?

A falta de unos días para que Isabel Pantoja regrese a los escenarios de Madrid y Barcelona para presentar su nuevo disco Hasta que se apague el sol, el periodista Gustavo González anunció este miércoles un bombazo: las ventas de entradas no están funcionando y los conciertos podrían correr peligro. "Isabel Pantoja debe estar muy preocupada porque a ella no la quieren mucho en algún sitio", refiriéndose especialmente a la ciudad de Barcelona, donde las ventas han sido aún más bajas que en Madrid, y advertía sobre una posible cancelación.

Sin embargo, fuentes de la organización del evento, se pusieron en contacto con el director de Sálvame para aclarar la información del periodista. Una afirmación que se apresuraban a desmentir: "Teníamos esa información, pero nos informan de que en ningún caso se va a suspender". Aún así, los datos no dejan de ser sorprendentes para una estrella de la categoría de Isabel Pantoja, ya que, según el programa, solo se habrían conseguido vender poco más del 20% de las entradas para el concierto del Palau Sant Jordi, aunque Jorge Javier Vázquez daba otra cifra: "a mí me hablan desde Barcelona de que se han vendido el 45% de las localidades". Pero ahí no acabó el baile de cifras, ya que antes de terminar el programa volvieron a rectificar: "la gente que organiza el concierto me dice que la venta de entradas en Barcelona está al 62%". Unas cifras que hacen complicado que la tonadillera cuelgue el cartel de completo en Barcelona, algo que, con suerte, puede conseguir en Madrid. Para ello, durante las últimas semanas las webs de ventas de entradas han puesto promociones de San Valentín con ofertas de 2x1.

Aún así, Pantoja no se rinde y en un vídeo anunció que llevará su gira por América Latina, comenzando por Perú, donde además de interpretar los grandes éxitos de su carrera, presentará su nuevo disco de canciones de Juan Gabriel.