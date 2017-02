Michu deja tirado a José Fernando y continúa con la orden de alejamiento

José Fernando, el hijo del torero José Ortega Cano, acudió el miércoles 8 de febrero a los Juzgados de Jeréz de la Frontera donde se iba a celebrar un juicio rápido a causa de su reciente detención. El joven fue retenido tras darse a la fuga por saltarse la orden de alejamiento que le habría puesto su propia novia, Michu, que estaba junto a él en el coche durante el momento de la detención, además, habría que sumar que José Fernando no tiene carnet de conducir.

El joven negó la versión policial ante la prensa y afirmó que su relación con la futura madre de su hijo no se ha roto. Sin embargo, el juicio no pudo llevarse a cabo ya que la novia de José Fernando, no se presentó en los juzgados, por lo que todo el proceso judicial ha sido retrasado.

Más recuperado y amable que en ocasiones anteriores, el hijo de Ortega Cano atendió a los medios a la salida del juzgado y aseguró que espera que "todo se aclare y se arregle pronto". Calificó su detención como un "fallo, del que no puedo contar más". "El juicio se ha suspendido porque no ha venido ella. No ha podido, tenía que venir a declarar para que se quitara la orden de alejamiento, así que de momento yo sigo con la orden".