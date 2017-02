Telecinco ha sabido guardarse un as en la manga, y después de saltar el escándalo de la supuesta falsa paternidad de Pepe Navarro del hijo de Ivonne Reyes, han sacado a la luz un vídeo inédito, grabado horas antes de entrar en Gran Hermano VIP, en el que la venezolana mandaba unos mensajes ocultos al padre de su hijo, al menos legalmente.

Gracias al blog de Telecinco, Que no salga de aquí, hemos podido escuchar el mensaje de Ivonne al presentador. Ante la pregunta, ¿qué te parecería que entrara Pepe Navarro a la casa?, la venezolana, sin pelos en la lengua, contestaba: "Genial, que entre. Que hay que trabajar, que hay que pagar". Dejando caer una vez más que el presentador no se hace cargo de la pensión que la ley estipuló en la sentencia para la manutención del menor.

No es la única vez que Ivonne ha hecho referencia al tema en los últimos días. En conversaciones con Sergio Ayala, concursante y compañero de reality, contó que, aunque Pepe Navarro, "es el padre de mi hijo, no ejerce como tal, ejerce de tocanarices". "Le da algo obligado por la ley, pero no le pediré nada retroactivo. Todavía está dando por saco". Antes comentó, en relación a la situación profesional de Navarro, que "otros se quedaron arcaicos y ya no sirven en la tele".