Jorge Javier, indignado, exige a Telecinco el despido de Toño Sanchís

Jorge Javier Vázquez decidió que su vuelta no iba a dejar indiferente a nadie y, tras cargar duramente contra Isabel Pantoja por su entrevista en El Hormiguero, ahora Toño Sanchís se ha convertido en el centro de las críticas del presentador. La mala relación con el exrepresentante ya no es un secreto y, casi a diario, vemos indirectas del uno hacia el otro.

Esta semana, la revista Lecturas publicaba una entrevista a Belén Esteban en la que la colaboradora confesaba estar "ahogada por la deudas", a lo que Toño contestó que "ella nunca ha tenido intención de pagar a Hacienda" o que "Belén había mercadeado con su hija". Jorge Javier no pasó por alto estas afirmaciones y le dijo que debía darse cuenta de "su catadura moral. Es lo más sucio del mundo".

El presentador no entiende la manga ancha que tienen con el representante en El programa de Ana Rosa, desde donde reconoce abiertamente sentirse feliz con las bajas audiencias del programa de la tarde: "A veces bajamos un poquito en Sálvame Diario, que lo hacemos pocas veces porque gracias a ustedes vamos a hacer ocho años. Y yo no entiendo que a Toño, trabajando en esta cadena, y ganando dinero de esta cadena, se le permita hacerse eco de las malas noticias que afectan a programas de esta cadena. Yo, desde luego, no lo permitiría", un mensaje directo de Jorge Javier a los directivos de Mediaset.

"A mí me hacen gracia las cosas de Toño, porque es muy obvio, hace cosas de niño pequeño y en sus redes se pone delante de la foto de Jesús Vázquez y pone 'aquí estoy ante el mejor presentador de Telecinco', y yo sé que es un mensaje para mí". Sin embargo, menos gracia le hacen las mofas con respecto a la audiencia de su programa: "Me parece una cuestión de lealtad alegrarte de las buenas noticias que suceden en tu cadena, no de las regulares o de las malas. Pero claro, estamos hablando de lealtad con Toño Sanchís. Me parece que deberían tomar cartas en el asunto y empezar a darte un toque. Y si hay que echarle, se le echa.Hay que querer a las empresas para las que trabajas y, si no estás a gusto y si no te alegras del éxito de los demás, porque además tú cobras dinero gracias a que esto vaya bien, pues a tomar por saco".