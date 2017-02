Amaia Salamanca está deseando comenzar su nuevo trabajo que, según adelantó, se trata una nueva serie para televisión pero al no estar firmado, prefirió no desvelar más detalles. La actriz ha sido elegida como imagen del primer maquillaje de la marca Revlon. "No suelo maquillarme mucho en la vida diaria, tan solo un poco de rímel y una base. Cuando tengo que trabajar es diferente", comentó.

Está encantada con la familia que ha formado junto al empresario sevillano Rosauro Varo. Ambos son padres de tres hijos, el último nacido hace tan solo 4 meses. "Estamos muy bien somos muy padrazos, y no tenemos ninguna prisa por casarnos. No vamos a celebrar el día de San Valentín de ninguna manera especial, ya lo hacemos cada día. Justo ese día, no hago ningún regalo especial, lo compro cuando me apetece sin más".

Amaia reconoció que está muy contenta con todo lo que se ha publicado y comentado respecto a su presencia en los Premios Goya: "He tenido unas críticas muy buenas, estoy encantada, porque fue un proceso y me gustó arriesgar. Rosauro cuando me vio, se quedó encantado, el vestido era de Pronovias. Ya había colaborado con la firma en otras ocasiones, y nos llevamos muy bien". La actriz tiene muy claro que si dentro de unos años continúa con el padre de sus hijos, no le importaría casarse y celebrar de esa manera su amor y el vestido se lo encargaría a la marca referida. La pareja, según explicó, hace lo contrario a otros muchos que se casan enseguida y después se separan: "Nosotros no tenemos prisa alguna, tenemos tres hijos que es el mejor regalo del mundo. Hoy por hoy no es una prioridad casarme".

Parece mentira, que en tan solo 4 meses de haber dado a luz a su tercer hijo, haya recuperado la figura de cuando estaba soltera. "De verdad, es que no paro con los tres, siempre me ha gustado hacer deporte. Soy muy disciplinada. No me corto en las comidas, pero luego lo que quemo en el gym. Me encanta el dulce, y mi dieta no es todo no todo lo equilibrada que debiera ser. Todavía es muy temprano para plantearnos tener un cuanto hijo. Ya veremos".