El hombre que Rosanna Zanetti dejó plantado por David Bisbal

Tanto David Bisbal como su actual prometida Rosanna Zanetti se niegan a revelar el lugar donde se conocieron. Algo tan trivial que, por lo común, suelen contar los enamorados (una playa, un cine, siquiera una cafetería corriente) pero que esta pareja prefiere mantener en secreto. Allá ellos con sus razones. Están en su derecho. Por cierto que en marzo próximo hará un año que fueron fotografiados juntos por vez primera en el aeropuerto de Miami. Hay que suponer que ya estaban relacionados desde semanas, tal vez meses atrás. En unas circunstancias muy propias de un culebrón televisivo. Porque Rosanna Zanetti tenía todo dispuesto para casarse con un cantante muy conocido en su tierra, su paisano venezolano Víctor Muñoz. Habituales en las páginas de sociedad de la prensa de su país, sobre todo en la revista Variedades, de Caracas, proclamaron a los cuatro vientos que se casaban. Rosanna Zanetti estaba muy ilusionada con esa boda, lo mismo que Víctor Muñoz, un intérprete romántico del pop latino cuyas canciones despiertan los sueños de miles de muchachas caribeñas. Pero, de golpe y porrazo, sobrevino la ruptura de la pareja. ¿Qué pudo pasar?

Se destaparon varias conjeturas. Y hay una que parece posible: ¿acaso apareció inesperadamente David Bisbal en la vida de Rosanna Zanetti, en vísperas de que ésta apurara su soltería, a punto de ser la esposa del tal Víctor Muñoz? Podría ser… Lo más coherente es pensar que entre ella y éste surgió de repente una duda, algún malentendido, algo gordo desde luego para que ambos, de común acuerdo, utilizaran las redes sociales para anunciar que habían roto su compromiso nupcial. En casos así los novios, cada uno por su lado, reaccionan de distintas maneras. Los hay muy civilizados que aseguran haberse devuelto cartas, regalos, anillos de boda y el rosario de la madre de la novia, como reza esa canción tantas veces escuchada en la voz de María Dolores Pradera, que añadía aquello de "… ¡y quédate con todo lo demás!". Rosanna Zanetti da la impresión que dejó al que iba a ser de inmediato su marido sin ningún rasgo de pena o arrepentimiento. Pero quien se lo tomó mal, como a "cuerno quemado", fue el tal Víctor Muñoz, que cuenta treinta y tres años y por ello lo imaginamos lo suficientemente responsable para no jugar con los sentimientos. Y si se deshizo aquella boda fue por culpa de Rosanna, según todos los indicios.

De rostro barbilampiño, más aniñado su aspecto que el de David Bisbal, Victor Muñoz tomó su guitarra, rasgueó sus cuerdas y, releyendo unos versos que había escrito de madrugada, entre alguna lágrima que otra, no paró hasta constatar terminada la melodía que lo traía por la calle de la amargura durante varias noches en duermevela. La canción, que inmediatamente dio a conocer por Internet, lleva el título de Ya pasó, cuyo texto no nos resistimos a transcribir a continuación, que dan medida del estado emocional en el que ha vivido estos últimos meses: "Ya pasó, aprendí del gran error / que fuiste tú, mi amor / y no hay rencor. / Yo creí, que este amor / sería para siempre / pero no fue así, / no eras para mí. / Yo te amé, / fuiste parte de mis sueños / pero mejor fue huir, / dejarlo todo así / y alejarme de ti. / Adiós, adiós, adiós / que te vaya bien / estés donde estés / y con quien estés. / Adiós, adiós, / amor, toma mi canción / y cuando estés con él / ve y recuérdale / que no habrá nada que temer / porque lo nuestro ya pasó…". Rosanna Zanetti, nada más conocer esa canción, tan directa, tan alusiva a sus sentimientos, fue derecha a su teléfono móvil y seleccionó la más emblemática imagen junto a David Bisbal, colgándola en Instagram, lo que hizo muy felices a sus seguidores, a los del cantante almeriense de paso también. Cruce de mensajes, por lo tanto, entre quienes fueron ardientes enamorados y ahora están ya en la distancia y el recuerdo. Lo que no podemos asegurar es si nuestro compatriota ha escuchado la canción del anterior novio de su actual compañera. Teniéndolo por hombre tranquilo, inteligente, que sabe hacer frente a circunstancias delicadas como ésta, lo prudente es que pase página, calle y siga disfrutando de la compañía de Rosanna. En ella, se comprende mejor esa reacción de responderle a Víctor Muñoz con una foto junto a David, lo que significa que ya no hay vuelta atrás, que ha encontrado a otro hombre que la hace muy feliz. Y lo pasado, pasado… Ahí sí coinciden los antiguos novios.

Rosanna Zanetti es una modelo venezolana con un historial que la sitúa entre las profesionales más sexy de su país, donde comenzó a desfilar y a mostrar su esbelta anatomía en las publicaciones de moda cuando sólo contaba diecisiete años. Ha participado en teleseries. En México también es conocida. La mentada revista caraqueña "Novedades", una especie de ¡Hola! venezolana, calificó a Rosanna Zanetti como voluptuosa, en atención a su cautivadora figura. No hay más que contemplar fotografías suyas, vía Internet, donde nos muestra sus encantos. Buen gusto ha tenido David Bisbal al conquistarla. Y comprendemos el estado depresivo de Víctor Muñoz al perderla para siempre, cuando creyó iba a ser su esposa. En Madrid, Rosanna ya está en contacto con la agencia Traffic Models, para reanudar su trabajo.

Muy compenetrada con David Bisbal, que le lleva ocho años de diferencia, Rosanna Zanetti ha participado en un vídeo en el que el galán de Almería canta "Fiebre" y ella baila. Se anticipó diciendo, a modo de disculpa, que no siendo una profesional de la danza bailaba por pura diversión. Y por amor hacia David, sobre el que dice: "La persona que me hace sonreir todos los días". Contraataca amorosamente él: "Rosanna es como yo, en femenino". Uña y carne, se ha dicho siempre sobre una pareja que se quiere. Cuando terminaba el año, la venezolana escribió esto en su cuenta de twitter: "Doy gracias por este 2016 lleno de amor". Pasaron la Nochevieja juntos, en familia. Recibieron los primeros días del año en San Sebastián. En Madrid ya tienen su "nido de amor", aunque David Bisbal ha de cumplir sus compromisos profesionales estos días en México. En junio iniciará su gira por toda España, comenzando en Almería, para promover su último disco, Hijos del mar, donde dice haber experimentado con nuevos sonidos para que no se crea que vive del pasado, de las rentas de sus éxitos anteriores. Es muy honrado en sus planteamientos artísticos, de igual modo que humanamente se comporta con su acostumbrado encanto, la afabilidad de las gentes de su tierra, sencillo, humilde, sin alardear nunca de nada, cuando es millonario y sería comprensible que pecara de divismo. Confiemos que esos cantos de sirena no alteren su sensibilidad. Por lo demás, sabiéndolo muy enamoradizo siempre, tal vez necesite esa mujer que estabilice sus emociones y controle sus habituales ardores donjuanescos.

Quedan atrás, en su biografía sentimental, los nombres de las seis novias más conocidas de su vida: Raquel Segovia, Chenoa, Elena Tablada, Raquel Jiménez, Zuleyka Rivera y Eugenia Suárez. Por el momento, Rosanna Zanetti ocupa ahora su corazón desde hace más o menos un año, y todo parece que podría ser considerada "la mujer de su vida". Lo de casarse no entra en los planes de ninguno de los dos. Ella ya sabe lo que es comprometerse con un hombre para una boda… que luego no sucedió. Y él tiene la experiencia con Elena Tablada, de la que les queda como fruto de aquel amor una preciosa hija, Lo demás, el mañana, aún no está escrito, que dijo el poeta. Dejemos al almeriense y a la venezolana que decidan su futuro juntos cuando les plazca. A mí me parece que "hacen buenas migas", que decía mi abuela.