Mª Jesús Ruiz tacha de "impotente" a Gil Silgado y aclara su relación con la prostitución

La entrevista de María Jesús Ruiz el viernes pasado en el Deluxe fue sólo un aperitivo para lo que la modelo nos tenía preparado para esta semana. Menos nerviosa que días anteriores, se sometió a la prueba del polígrafo de Conchita, dispuesta a desenmascarar al padre de su hija, el empresario José María Gil Silgado. Cansada de los continuos rumores que la tachan como una mujer interesada, manipuladora y sin escrúpulos, la modelo fue valiente y no vetó ninguna pregunta, "ella misma ha incluido las preguntas más delicadas", advirtió Jorge Javier Vázquez.

La primera gran revelación que hizo la modelo fue confesar en directo a Gil Silgado que su relación con Julio, su actual pareja, empezó estando aún él en la cárcel. "Empecé la relación con él cuando Gil Silgado, aún estaba en prisión y él se está enterando ahora por la televisión. En Julio he encontrado apoyo, paz y sosiego. Tenía relaciones con él mientras Gil Silgado estaba en la cárcel y Julio aún tenía mujer", matizó la modelo tras una de las preguntas del polígrafo.

Además, no tuvo reparo en contar sus intimidades con el empresario para aclarar la acusación que la hija de Gil Silgado hizo hace tiempo, cuando dudó en televisión de la paternidad de su hermana, y dio a entender que esa niña podría no ser hija de su padre. "Gil Silgado quería tanto que le diera un hijo que contrató una clínica de fertilidad porque él no tiene capacidad física para tener hijos, es impotente. Tengo pruebas de la clínica para demostrarlo", reveló triunfante ante la cara atónita los colaboradores.

La supuesta impotencia de Gil Silgado fue el detonante de sus primeros encuentros con Julio, al que, según la modelo, conoce desde antes de entrar a la universidad. Aunque su relación se hizo más estrecha cuando el empresario estuvo en prisión: "Lo de José María era agobiante, me controlaba el teléfono y contestaba a los WhatsApp de mis amigas. Mi relación con él era insostenible, Julio era quien me daba paz. Lo conozco prácticamente de toda la vida y siempre había ido detrás de mí, yo me dejé querer y me enamoré".

Otra de las mayores incógnitas de la noche era saber la relación con la prostitución de María Jesús, algo que durante años se ha comentado en los platós. La ex Miss España negó haberla ejercido: "He perdido muchos trabajos por esto, mi familia lo ha pasado muy mal, pero gracias a Telecinco por haberme dejado demostrar la verdad", comentó entre lágrimas cuando el polígrafo reveló que no mentía. "He venido aquí a buscar mi honra, de haber salido que no miento no habría podido volver a Andújar. Mi familia ya me dijo que no tenía que haberme presentado a Miss España, porque ha sido mi perdición y los hombres me han hundido la vida".