Belén Esteban, agobiada por las deudas, confiesa su mayor terror

En ¡QMD! Belén Esteban confiesa su mayor temor: tiene "miedo de que Miguel se canse de todo y me deje". La de Paracuellos, que acaba de confesar su agobio por las deudas, se aferra al amor en tiempos difíciles. "Es un bastón muy fuerte para mí y si me deja lo pasaría muy mal, no quiero ni pensarlo. Además, me ha salvado la vida varias veces, en todos los sentidos. Es verdad que yo le exijo demasiado, más de lo que pueda dar. Yo en su lugar quizá no lo hubiera aguantado". Y así, como quien no quiere la cosa, asegura estar "deseando quedarse embarazada".

Además, la revista descubre al novio de Cristina Rodríguez, la estilista de Cámbiame. La manera en la que lo conoció es de lo más curiosa: "Primero lo conoció una amiga, y me dijo que no era para ella y me lo pasó. Entre las mujeres hay que apoyarse, y si hay que dejarse a los churris pues se hace. En este caso no lo probó, pero si lo hubiera probado no hubiera pasado nada", comenta con sentido del humor y sin desvelar el nombre del afortunado. "Es un buen tipo, el primero hombre que, aunque le va bien profesionalmente, piensa en mí".

En Pronto nos aseguran en portada que Manuel Díaz el Cordobés conocerá por fin a su hermano Julio Benítez... y lo hará en el ruedo. Sucederá el próximo 11 de marzo en Morón de la Frontera, una noticia que dio el mismo Manuel Benítez vía Instagram. "Una tarde muy especial por lo que significa", escribió el diestro, que dijo afrontar la faena "con gran ilusión". Pronto hace notar que Manuel ha evitado utilizar la expresión "mi hermano"; por si hiere susceptibilidades.

Además, la revista ya da por hecho de que tanto Brad Pitt como Angelina Jolie tienen nuevos amores. Se trata de Kate Hudson, en el caso de él, y Jared Leto, en el de ella. Dos rostros casi igual de populares que Jolie y Pitt. El divorcio sigue en marcha y parece inevitable.

La revista Star explica, basándose en testimonios como el del exguardaespaldas de Brad, que el actor ya ha mantenido muchos encuentros con Kate, e incluso el hermano de ella, Oliver, ha bromeado sobre el tema. Por otro lado, la revista Heat explica que Angelina y Jared mantuvieron encuentros durante el rodaje de Alexander, y que él fue una de las primeras personas a las que recurrió en busca de consuelo tras la separación este verano.

Además, la sorprendente confesión de Lequio en El Programa de AR de la semana pasada: él también se acostó con Ivonne Reyes cuando estaba con Pepe Navarro. Finalmente, Iker Jiménez, presentador de Cuarto Milenio, asegura haber vivido él mismo "experiencias paranormales". Fue durante una visita a las cuevas de Altamira en el año 97, cuando él y unos compañeros vieron una luz roja brillante en un lugar donde no hay ningún tipo de electricidad, y en otra ocasión otro caso relacionado con psicofonías, también en los años 90.

En Interviú desnudan en portada a China Patino, que asegura que "en España faltan mujeres que cuenten sus fantasías sexuales". También quitan bastante ropa a Cristina Losas, a quien apodan "la concejala del PCHOE", y que ha provocado toda una tormenta en Ribadeo (Lugo) tras anunciar en televisión que se iba a operar los pechos con el dinero del premio del concurso Ahora caigo, de Antena 3.