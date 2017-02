Belén Esteban perpleja: su novio Miguel se estrena en televisión

Aunque Belén Esteban ha contado su vida al completo en televisión, si que procura proteger a su novio Miguel, el conductor de ambulancias con el que lleva saliendo desde que puso fin a su matrimonio con Fran Álvarez. El joven, muy tímido y poco interesado en el mundo de la televisión, venció su vergüenza y mandó un mensaje a Belén en el día de San Valentín que dejó sin palabras a la colaboradora.

Durante toda la tarde, el programa Sálvame dio sorpresas relacionadas con el amor a los colaborares. Cuando le tocó el turno a la ex de Jesulín, vio cómo sus amigas se habían reunido en el Bar Mosky, una especie de templo para la Esteban, desde donde conectaron con el plató y le mandaron mensajes de gratitud, amor y aseguraron que "el hombre de su vida es su padre y él, desde el cielo, le ha mandado a Miguel para que esté siempre con ella". Añadieron que están deseando que se case, pero Belén no piensa aún en boda. "Cuando acabe, veremos", dijo haciendo referencia al juicio que tiene pendiente con su exrepresentante Toño Sanchís.

Pero las sorpresas no terminaron ahí. Belén no esperaba que Miguel fuese capaz de enviar un vídeo al programa con un romántico mensaje: "Sabes lo que sentimos el uno por el otro, me cuesta demostrártelo así, pero el amor y el cariño se reflejan en el día a día, con hechos y detalles", aseguró, mostrando su "orgullo" por la valentía de Belén para afrontar los momentos difíciles que está viviendo y le dejó claro que no está sola en su lucha: "Tienes todo mi apoyo y el de las personas que te quieren y te aprecian. Te quiero mucho". A lo que Belén Esteban emocionada contestó: "En mi vida hubiera pensado que pudiera hacer esto. Te quiero mucho".