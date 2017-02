Diego y Laura Matamoros, "estafados" por un amigo de Raquel Bollo

Belén Esteban no es la única que está tenido problemas legales con su representante. Ahora, Laura y Diego, los hijos de Kiko Matamoros, atraviesan uno de sus momentos más complicados por los graves conflictos derivados del mismo asunto.

Los hijos del colaborador explican a Lecturas que se sienten engañados y defraudados: "En octubre rompí mi contrato con él y ahora mi abogado está negociando para que me dé la documentación y me pague lo que me debe. Si no se soluciona, vamos a demandar".

Diego Matamoros decidió prescindir de su anterior representante, Toño Sanchís,tras salir a la luz sus problemas con Belén Esteban. Decidió apostar por el representante y amigo de Raquel Bollo, y convenció a su hermana para que también lo hiciera. "Nos vendió la moto. Si ya me solidarizaba con Belén, ahora más". Laura le reclama entre 15.000 y 30.000 euros, "en cuanto consigamos la documentación podremos saber si hay desajustes entre lo que facturaba y lo que cobraba", una situación muy similar a la que denuncia Diego: "Alguien me dio un chivatazo y puedo demostrar que cobró más dinero del que me pagó, como mínimo, por uno de mis trabajos. Unos 3.000 euros".

La desconfianza de la hija de Kiko Matamoros empezó el verano pasado, cuando se destapó la traición de Luis Rollán y sus fotos en Barcelona: "Mi representante era el único que sabía donde estaba ese día. Me llevé una decepción muy grande con Luis, me costó asimilar la traición". Por entonces, ambos compartían representante: "Dijo que iba a dejarle, pero vi que no le dejaba, le pedí explicaciones y me dijo que Rollán iba a entrar en GH VIP y me iba a dar un 10% de su porcentaje. Me intentó convencer con dinero".

Laura cuenta que su amiga Raquel Bollo se va a enterar por la revista de los problemas legales y tiene claro que en el caso de tener que elegir, la ex de Chiquetete elegiría a su amigo: "Es su amigo. No desconfío de ella, pero no me puedo abrir plenamente porque no quiero decir nada que interfiera en su relación. Podría decirle lo que pienso a este señor, pero sé cómo es Raquel y esto le podría causar problemas".