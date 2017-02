Chabelita contra 'Diez Minutos': ¿tiene validez en España su matrimonio?

Esta semana la revista Diez Minutos nos sorprendía con una exclusiva –que llegaba con casi un año de retraso– de la boda de Chabelita y su exnovio Alejandro Albalá. Sí, exnovio, porque cuando nos enteramos del enlace, la pareja ya había puesto fin a su relación hace semanas. Ahora, la hija de Isabel Pantoja se ha pronunciado sobre el reportaje, asegurando que, aunque sí que hubo boda, "no es válida en nuestro país".

Este miércoles, aprovechando una jornada de compras en Madrid, la joven habló con Chance y confirmó que las informaciones publicadas por la revista son "mentiras". "¿ Tú crees que si me llego a casar voy a hacer una boda sin mi gente?", contestó al periodista. "Por eso. No me he casado y ya está. No voy a hablar con nadie. Dejadme hacer mi vida, rehacer mi vida. Que sean todos muy felices pero que me dejen en paz". Además, aseguró que ella no ha vendido las fotos de la boda y denunciará a la persona que le ha traicionado. La abogada de la joven, Cynthia Ruiz, se está preparando para emprender medidas legales, pues considera que las fotos publicadas pertenecen al ámbito privado. Por ello, están intentando averiguar si el acta matrimonial figura en el registro de la localidad de Cancún en la que contrajeron matrimonio, pues de existir, habría que disolverlo para que no haya problemas posteriormente.

La revista Diez Minutos no está dispuesta a que se le acuse de publicar falsedades , e insiste en que la boda es totalmente legal, ya que la pareja realizó todos los trámites para su boda civil en México, donde tuvieron que cumplir una serie de requisitos administrativos para que su enlace fuera completamente legal. Los jóvenes tuvieron que aportar sus certificados de soltería, pasaportes, certificados prenupciales y se sometieron a un análisis médico, además de presentar documentación de los cuatro testigos del enlace. Por tanto, su acta matrimonial quedó legalmente registrada en el Registro de Quintana de Roo, México, y no tiene nada que ver con una boda en Las Vegas, que es algo simbólico. Una unión legal que la pareja debería haber formalizado en España para que figure su nuevo estado civil también en nuestro país. Por tanto, la revista insiste en que, estén o no juntos, siguen casados, y si alguno de los dos decidiera volver a contraer matrimonio con otra persona, podrían ser acusados de bigamia.

Según la revista ¡Hola!, la madre de la novia estaba enterada del casamiento, ya que su propia hija la habría puesto al corriente, pero no dándole demasiada importancia al considerarlo "un juego de niños".