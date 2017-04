Paula Echevarría, "dispuesta a la reconciliación". Según la revista ¡QMD!, no hay nada definitivo en torno a la ruptura de la actriz y su marido David Bustamante, que podrían probar suerte en algún momento para recuperar su relación. Claro que ellos, en realidad, no sueltan cuerda, en virtud de un acuerdo de confidencialidad entre ambos. Las fuentes, de todas formas, son muy cercanas a la pareja, y aseguran que ella está pensándoselo muy seriamente mientras Bustamante, aseguran, se muestra dispuesto "a luchar por su matrimonio". El distanciamiento no es definitivo y la pareja se encuentra "recapacitando".

Además, nos descubren que Lara Álvarez ya comparte casa con su nuevo novio, que no es ni más ni menos que su jefe en Supervivientes. Carlos Cabré, que el año pasado fue subdirector del programa, trabaja en la productora responsable del reality que ahora está a punto de comenzar, Bulldog. Además, Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche se juegan 2,5 millones de euros con su nuevo restaurante en Londres. La pareja ha invertido esa cantidad en el StreetXO Londres, que para ella ha supuesto gran parte de sus ahorros en calidad de nueva socia del cocinero madrileño.

En Pronto hacen un repaso a los fichajes de Velvet Colección, mostrando a Imanol Arias y Paula Echevarría en portada. Lo que llama la atención, ya que la actriz no forma parte del elenco de la segunda parte de la serie, como sí lo hacen Marta Torné o Mónica Cruz. Su personaje, Ana, se casó con Alberto (Miguel Ángel Silvestre) poniendo fin a la primera etapa de la serie.

En Interviú, la explosiva Sofía de Gran Hermano 16. La pamplonesa se llevó el maletín de la penúltima edición del reality asegura que "en Madrid no se le ha perdido nada. Muchas se creen famosas y lo único que hacen es salir por la noche y entrar gratis en discotecas". Además, opinia de Ylenia Padilla, que "no es mala chica" pero "tiene un pequeño desequilibrio en la cabeza".