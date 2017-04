Críticas a Tamara Gorro por la extraña despedida a un amigo fallecido

Tamara Gorro utiliza su cuenta de Instagram para compartir muchos momentos de su vida privada con sus fans y seguidores, a los que llama "familia virtual". La expretendienta de Mujeres y Hombres y Viceversa y colaboradora de Telecinco voló hace más de una semana a Los Ángeles para realizar un misterioso viaje de varios días, aunque ya aseguró que desvelaría el motivo de dicha aventura en su regreso a España.

Sin embargo, Tamara está dando muchas pistas gracias a las fotografías que comparte. La bloguera quiso volver a la ciudad estadounidense para reencontrarse con las personas que hicieron posible que fuera madre, ya que su hija Shaila nació allí gracias a la gestación subrogada. Pero estando en Los Ángeles, contó la triste noticia del fallecimiento de un amigo íntimo. "Ayer se me fue de repente y me he quedado coja, tremendamente triste y desubicada... Todo va por ti querido mío. Me has partido el alma pero haré todo lo que te gustaría que hiciera. Te quiero", escribió en una de sus publicaciones.

En su despedida, Tamara quiso tener un bonito gesto con una fotografía y unas palabras. "Hoy era el último adiós, hoy partes a otro mundo, hoy te alejas para siempre, hoy no me he despedido de ti... Me quedo con el alma rota, siento dolor, mucho dolor. Fuiste, eres y serás una de las personas más importantes en mi vida, mi orientación, consejero, amigo, padre, eras simplemente tú, ÚNICO. Este viaje te lo dedico, se que todo saldrá bien porque tú me estás protegiendo, cuidando y ayudando. Viaja tranquilo, disfruta allá donde estés y haz lo que mejor sabes hacer, dar cariño y paz. Nos vemos al otro lado querido mío, TE QUIERO".

Pero a los mensajes de apoyo que le envían sus fans hay que sumarle otros muy críticos, sobre todo de los que piensan que se trata de un tema muy personal como para compartirlo de esta forma tan airada. "Crear tanto misterio sobre una muerte y venderla así poco a poco para que después la gente vea su página del YouTube, me parece feo"; "hace mercantilismo de su vida. No tienen escrúpulos. Esto se hace en privado y no se negocia con ello"; las penas nos se venden... se regalan", han sido algunos de los comentarios. Para conocer la historia de Tamara Gorro en Los Ángeles, habrá que estar atentos a su canal de Youtube.