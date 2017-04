La familia de David Bustamante comienza a sospechar de Paula Echevarría

Aunque fuentes cercanas a David Bustamante y Paula Echevarría aseguran que la reconciliación de la pareja cada vez está más cerca, lo cierto es que no hay nada definitivo. Según publicó ayer la revista ¡Qué me dices!, la actriz y su marido podrían volver a probar suerte en algún momento para recuperar su relación, pero sin dar explicaciones a la prensa, en virtud de un acuerdo de confidencialidad que ambos firmaron hace tres años. Sin embargo, este martes la periodista Paloma Barrientos ha desvelado en El Programa de Ana Rosa que Paula Echevarría no estaría cumpliendo parte del acuerdo.

Según avanzaba la periodista, la familia de David Bustamante "está muy mosqueada, está muy dolida con Paula". Y se ha referido en concreto al evento organizado hace dos semanas en el que la actriz mostraba su nuevo perfume Sensuelle. Una presentación que acabó convertida en un mar de flashes y cámaras, que a punto estuvo de acabar en trifulca entre periodistas. Aunque ese día evitó hablar del tema de su separación, sí que confirmó que en su casa "pasan cosas". Unas declaraciones que, según Barrientos, no han gustado nada a su familia política: "Consideran que Paula no se está portando con Bustamante como se tiene que portar. Hay determinadas cosas, como el otro día la presentación del perfume que hubiera sido mejor que se hubiera callado. Estuvo un poquito feo".

Desde que se conociera la noticia de la separación, el principal afectado ha sido Bustamante, del que se ha llegado a decir que existen unas fotografías saliendo de un maletero de un coche llegando de fiesta con sus amigos y acusado de llevar una "forma de vida alocada". "La familia considera que no se ha llevado bien el tema. El que está desprotegido es Bustamante. Y no van a aceptar que se hagan comentarios malvados y malignos sobre él. Creen que la actriz está filtrando cosas a la prensa".

Además, el periodista Antonio Rossi explicó que lo que en un principio prometía ser una "separación idílica y sin problemas va teniendo pequeñas aristas". Además de la cuestión de la custodia de la niña, ahora se están empezando plantear el tema de la comunión, que está prevista que se celebre en San Vicente de la Barquera, Cantabria. Lugar donde reside la familia de David Bustamante: "Las dos familias están muy enfrentadas y ni siquiera los invitados saben si al final se va a celebrar", afirmó Rossi.