Hace un mes y medio que Diego Matamoros, el hijo de Kiko Matamoros, vivió uno de los momentos más amargos de su vida tras ser acusado ante la Guardia Civil por su expareja Tanit Grande, y supuesta madre de su hija, de haberle amenazado y agredido físicamente. Este lunes, ambos tuvieron que declarar en el juzgado de lo penal número 34 de la calle Manuel Tovar, de Madrid. En primer lugar, intentando pasar desapercibidos, llegaron la madre de Tanit y Manuel, su actual novio. Más tarde, apareció la demandante, que prefirió no hacer declaraciones ante los medios de comunicación tapándose el rostro. Minutos después, llegó el hijo de Kiko Matamoros, con semblante serio y acompañado por su abogado.

Dentro de la sala, ambos llegaron a un acuerdo a través de sus abogados. Diego Matamoros deberá cumplir una orden de alejamiento de 200 metros durante ocho meses, con una pena de trabajo social durante 31 días: "Lo que pedían ellos eran dos años de alejamiento y 500 metros, y se ha rebajado a ocho meses y 200 metros. Pena de trabajo social, 31 días. Voy a compensar a la sociedad con eso, con un trabajo social, asumo mi error y ya está. Esto es un error que he cometido yo en mi vida, no estoy satisfecho con ello. Mi madre me lo ha dicho, 'Diego, asume tus errores' y no es algo que sea bonito. Sí que estoy satisfecho con que al final no haya sido una pena de cárcel", comentó el demandado a la salida del juzgado.

A pesar de la mala relación que mantienen, también tuvo unas palabras de agradecimiento para su padre Kiko Matamoros: "Agradezco lo que ha hecho en televisión, el apoyo y como se ha preocupado poniéndose en contacto con mi abogado y demás".

Por su parte, Tanit salió escoltada por miembros de la policía y no quiso hacer declaraciones a los medios que se congregaron a la salida. Ahora, queda pendiente la petición de la prueba de paternidad que la joven ha pedido para demostrar que su hija no es de Diego Matamoros.Un tema que seguirá su curso y que será más lento de resolver: "Sí, eso evidentemente va para adelante porque es mi hija y quiero verla y disfrutar de ella", declaró Diego a la salida.