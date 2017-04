El 28 de marzo de este año, el ex futbolista del Real Madrid, Luis Figo, quiso felicitar a través de la red social Instagram a su hija por su 18 cumpleaños. El Balón de Oro del año 2000 publicó una foto con su hija Daniela y un cariñoso texto de acompañamiento: "Happy 18 my love!! Very proud of you in all these years wish you always the best!!❤️❤️" ("Felices 18 mi amor!! Muy orgulloso de ti en todos estos años, te deseo lo mejor siempre!!❤️❤️")

Happy 18 my love!! Very proud of you in all these years wish you always the best!!❤️❤️ Una publicación compartida de Luís Figo (@luis__figo) el 28 de Mar de 2017 a la(s) 4:54 PDT

Hasta aquí todo normal. Pero el revuelo en las redes sociales se ha originado después del desafortunado titular del diario mexicano Récord que ilustró la noticia: "Hija de Figo ya es 'cancha reglamentaria'". A pesar de que la noticia es del 3 de abril, el titular no ha pasado desapercibido para los usuarios de la red social Twitter.

Asqueroso titular. Eso NO es periodismo https://t.co/zNYN1VPPxd — Rocío Valls Medina (@rociovalls) 18 de abril de 2017

Repudio mundial por el titular de un diario mexicano, sobre el cumpleaños 18 de la hija de Figo https://t.co/aaAOVDkBV4 — Daniel Castro (@dcastro65) 18 de abril de 2017

"Este titular impresentable es la versión mx de 'si el césped está crecido se juega el partido" https://t.co/LBCaCVKTU5 #OidoEnLaRedaccion — Brenda Valverde (@brbrebren) 18 de abril de 2017

Creo que, sin riesgo a equivocarme, el titular de @record_mexico sobre la hija de Figo es lo más repugnante que he leído jamás. Vomitivo pic.twitter.com/QZaCQjxgwc — Alejandro Espiño (@AEspinoReboredo) 18 de abril de 2017

1.- La hija de Figo cumple 18 años

2.- Leer el titular

3.- Vomitar

4.- Reafirmarme en mi decisión de 2012: dejar el periodismo deportivo pic.twitter.com/EaQW3cvRbB — Aitor Pilán (@Aitorpilan) 18 de abril de 2017

La redacción de @record_mexico titula así el 18 cumpleaños de la hija de Figo. pic.twitter.com/7dcDmCEDgw — 𝐋💣𝐠𝐞𝐥𝐚 🌀 (@logela) 17 de abril de 2017

Además, la información señala que Figo tendrá que hacer valer sus habilidades futbolísticas para regatear a los pretendientes de su hija. "En su época de profesional, Figo se las ingeniaba para burlar rivales, ahora hará nuevas‘jugadas’, pero para espantar a los pretendientes de su hija", señala el rotativo mexicano.