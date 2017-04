El reivindicativo posado de Adriana Ugarte en Instagram

Aún no ha llegado el verano pero el buen tiempo invita a ponerse el bikini y el bañador y disfrutar del sol. Esta Semana Santa, Adriana Ugarte se ha colocado su dos piezas dispuesta a aprovechar el calor y lo ha hecho con una sonrisa y sin complejos.

En bikini rojo y con una reivindicativa foto, la actriz quiso mandar un mensaje positivo a través de su cuenta de Instagram: "Yo ya estoy preparada. Y sí, todas, todos, YO TAMBIÉN, tenemos celulitis, estrías, arañas vasculares etc etc etc etc etc etc (=estar vivo)... ¿Acaso eso nos hace menos fascinantes, menos poderosos, menos milagrosos? Es un regalo esta vida que tenemos entre manos, con este alma y este cuerpo que nos ha sido dado... vamos a gozarlo, vamos a querernos #disfrutalavida #noalmaltrato#tecuidasotemachacas?



Sin perder su enorme sonrisa y con actitud despreocupada, Ugarte anima a sus seguidores a quererse tal y como son.

