La verdad sobre el encuentro de David Bustamante y Paula Echevarría en Cantabria

La ruptura matrimonial de David Bustamante y Paula Echevarría vuelve una semana más a las portadas de las revistas del corazón. El cruce de informaciones contradictorias no cesa y pese a que esta semana se afirmó que la separación no era definitiva y que la reconciliación podría estar cerca, la portada de la revista Semana lo desmiente con un rotundo: "No hay marcha atrás". Y es que, según la publicación, aunque ambos acudirán a la celebración de la comunión de Daniella en San Vicente de la Barquera, la actriz habría tomado la decisión de no dar una nueva oportunidad al cantante. Aunque los dos quieren un divorcio civilizado, el tema de la custodia de la niña supone un punto de inflexión en su relación.

El mediático matrimonio también aparece en la portada de la revista ¡Hola!, que incluye en exclusiva las fotos y los detalles de su encuentro en casa de los padres del cantante en Cantabria. Aunque en un principio se dijo que fue David el que viajó a Asturias para llevar a la niña con su madre, en realidad fue la actriz la que acudió a casa de sus suegros en San Vicente de la Barquera. La pareja se encontró en el interior de la vivienda, donde el cantante pasó con su hija la primera parte de las vacaciones.

La pesadilla de Bigote

Las cosas se complican para Bigote Arrocet. El humorista no va a tener un comienzo fácil en su aventura en Supervivientes, pues tendrá que convivir durante unos días con la hija mayor de María Teresa Campos. Así es. Tras negar su participación, parece que finalmente Terelu Campos ha decidido volver a exhibir frente al público la fría relación que mantiene con el novio de su madre a cambio de un suculento cheque.

Lecturas, con el cariño habitual hacia el clan Campos, señala que la visita de Terelu a Honduras se debe principalmente a sus problemas económicos: "Tiene tres hipotecas y una abultada deuda". En realidad no será concursante, y vivirá tan solo durante una semana con los náufragos como parte de una prueba del reality. ¿Será María Teresa Campos la siguiente en pisar la isla? ¿Emularán la visita de Amador Mohedano a Rosa Benito con revolcón en la arena incluido?

Llasera, bajo el sol

Poco contenido tenía la revista Diez Minutos esta semana para llevar en portada un reportaje de fotos de la presentadora de La Voz, Tania Llasera. Unas instantáneas exclusivas en las que se puede ver el avanzado estado de gestación de Llasera, embarazada de cuatro meses. Sin su marido, pero acompañada de su pequeño Pepe de 14 meses de edad disfrutó de un día de playa, donde se la vio relajada y reflexiva. Imágenes bonitas, pero de cuestionable interés para ocupar la portada de una publicación.

Cóctel de noticias

Se acerca la época de las comuniones, y la revista ¡Hola! sabe que una de las que más interés despertará será la de la infanta Sofía, que cursa cuarto de primaria y que recibirá el sacramento a mediados de mayo vistiendo el uniforme del colegio, al igual que su hermana Leonor.

Por fin se desvela el misterioso motivo del viaje de Tamara Gorro a Los Ángeles. Parece que la extronista y mujer de Ezequiel Garay pretende dar un hermano a su hija Shaila, que tuvo por gestación subrogada en el año 2015.

Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, aparece en las páginas interiores de Semana en una aburrida entrevista que ni la propia publicación ha podido destacar en portada. Unas líneas en las que habla de su nueva andadura como bloguera: "Me apetecía muchísimo hacerlo. Estoy muy ilusionada". Nosotros no tanto.