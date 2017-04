Después de la exitosa apertura del nuevo bar de tapas de Paz Padilla, la presentadora decidió coger un avión e irse de vacaciones para descansar y coger fuerzas para el duro verano que le espera cuando vuelva a coger el testigo de Jorge Javier Vázquez en las tardes de Sálvame. Cuando se disponía a coger un avión con destino a Florencia, la humorista se encontró frente a frente con uno de los personajes más criticados en su programa, Chabelita.

Según contó el martes en Sálvame, una mujer la alertó de la presencia de la hija de Isabel Pantoja en el vuelo: "Estaba en la cola para subir al avión y una señora me avisó de que estaba Chabelita. Luego me di cuenta de que era tan bajita que no se veía". Ya dentro de la aeronave, la presentadora vio a la joven "muy acaramelada" con su nueva pareja Fausto: "Me senté, la vi, estaba con el novio. Al llegar, ella me ve de frente y yo la saludé". Sin embargo, la reacción de Chabelita no fue la que la humorista esperaba: "Él fue muy simpático, pero ella me miró con una cara de asco y no me saludó. Me despreció". "¿Estás segura de que te vio?, preguntó Rafa Mora a la presentadora, que confirmó el desaire de la hija de la tonadillera. "Tras el vuelo, cuando fui a recoger las maletas, la vi otra vez y volvió a quitarme la cara".

Chabelita volvía de su escapada con Fausto Cabrera, el polémico hermano de Techi, ex de su hermano Kiko Rivera. A pesar de las informaciones que afirman que el joven tiene diligencias abiertas por estafa, apropiación indebida y falsificación documental, Chabelita ha decidido hacer oídos sordos y pasar junto a su nuevo amigo unos días en Florencia.