Alba Carrillo pasa por el quirófano para lucir como nunca en 'Supervivientes'

Alba Carrillo se prepara para un nuevo chapuzón de atención mediática. La modelo ingresa este mismo jueves en Supervivientes saltando del helicóptero e incorporándose, junto a su madre Lucía Pariente, al nutrido elenco de "robinsones" del reality de Telecinco.

Y nada mejor que una parada en boxes para lucir lo mejor posible. La bella maniquí, tal y como ha desvelado la periodista Beatriz Cortázar, Alba ha pasado por el quirófano para arreglarse el rostro, operándose la nariz y algunos ángulos de la cara.

Unas operaciones que se añaden a su disciplina en el gimnasio y la dieta, que ella misma se encargó de reforzar en las semanas previas –lo vimos en su Instagram– para estar todavía más estilizada y fibrosa.

Para ello ha recurrido a su dermatólogo habitual, Juan Sopena, responsable de infiltrarle el botox y ácido hialurónico que se inyecta en labios y pómulos, así como el corrector de ojeras. Según la periodista, su madre también es habitual en estos tratamientos.

Carrillo va a necesitar toda la ayuda posible para sobrevivir en el concurso. A pocas horas de que arranque la nueva edición de Supervivientes, Malena Gracia y Yola Berrocal ya se posicionan contra ella. Marlene Mourreau, por su parte, prefiere no pronunciarse sobre la modelo, pero todas tienen ya a su favorito y no parece ser precisamente la madrileña.

Malena Gracia cree que Alba Carrillo será de las primeras en salir del concurso. "La veo muy delgada, psicológicamente la veo tocada, ella mismo lo ha dicho. Creo que será de las primeras en salir. Yo creo que Alba va a sacar mucho el carácter, cuando vea que no puede comer y hacer lo que ella quiere, creo que ella es bastante caprichosa". Un punto de vista que también comparte Yola Berrocal sobre la exmujer de Feliciano López. "Me da la sensación de que no ha ido ahí porque le guste el reality, solo por el dinero" opina la exconcursante de la isla.