Como era de esperar, finalmente la presión ha podido con David Bustamante. Durante semanas, el cantante se ha mostrado comprensivo y amable con la prensa, sin embargo, los constante rumores y críticas hacia su forma de vida y su reconciliación con Paula Echevarría, han terminado por acabar con su paciencia.

Durante la tarde del jueves, David visitó a su hija Daniella en casa de la actriz y según aseguró el periodista Antonio Rossi en El Programa de Ana Rosa, el ambiente habría sido muy tenso: "Estuvo cincuenta minutos en la casa. Por lo que me cuentan, el ambiente no era agradable. La prensa de fuera de la casa lo pagó a su salida. Hay muchas cosas que sé que no quiero contar, pero los dos tienen una decisión muy clara, muy tomada. Que se divorcien finalmente, no lo sé. Pero separados están. Bustamante lo tiene tan claro que cuando llegó Paula a Asturias le dijo: ‘Te haces los 130 kilómetros y recoges tú a la niña porque yo no te la llevo. Porque la semana santa era para mí y después de lo que ha pasado la hemos tenido que repartir'".

Tras la visita a Daniella, David abandonó la casa de Paula y bajó la ventanilla para dirigirse con dureza a la prensa que estaba allí congregada: "Por favor, no va a haber más declaraciones. Está sufriendo una niña, nuestros padres, nos estáis matando poco a poco.De verdad, dejadnos vivir tranquilos. No es normal, parece que hemos hecho una barbaridad, nos veremos y ya vendréis a pedir que a lo mejor no somos tan generosos, tan amables y tan educados como hemos estado siempre". Y lanzó un mensaje a las unidades móviles que estaban colocadas enfrente de la casa: "Por cierto, no se puede aparcar ahí, sed un poco como hay que ser".