Que Gloria Camila es una chica con carácter es algo que la prensa ya ha podido comprobar en más de una ocasión. Y todo apuntaba a que su entrada en Supervivientes no iba a pasar desapercibida para los espectadores. La hija de José Ortega Cano ya ha protagonizado varios enfrentamientos antes de llegar a la isla hondureña con la italiana Paola Caruso e incluso con su novio Kiko Jiménez.

A pesar de lo dura que parece, Gloria Camila aprovechó unos segundos antes de saltar del helicóptero para mandar unas emotivas palabras para su padre: "Te quiero muchísimo, no te preocupes por mí, que voy a estar bien. Todo lo que gane te lo voy a dedicar a ti, a José Fernando y al enano (su hermano pequeño José María)". Jorge Javier Vázquez le dijo desde el plató que existía la posibilidad de que Ortega Cano no viera el estreno de Supervivientes porque prefiere no sufrir y Gloria Camila quería tranquilizar a su padre.

Además, aprovechó para advertir: "Yo solo tengo dos hermanos". Un duro mensaje dirigido a Rocío Carrasco con la que no tiene relación desde hace años: "Para mí Rocío no significa nada. No creo que sea buena madre". Un duro ataque hacia su hermana mayor que volvió a evidenciar la buena relación que mantiene con sus sobrinos Rocío Flores y David Flores, que tampoco tienen contacto con su progenitora.

Otro de los momentos memorables que dejó la joven ocurrió cuando el presentador le preguntó sobre si mantendría relaciones íntimas con su novio en la isla a lo que ella contestó sin dudar: "No creo, tengo respeto a mi familia y, sobre todo, a mi padre". A Kiko le cambió la cara, pero Gloria Camila matizó con un: "Pasión habrá, más no creo, pero bueno, que luego del dicho al hecho hay un trecho".