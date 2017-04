La fotografía que Paz Padilla teme que salga a la luz

El polémico posado de Jorge Javier Vázquez durante su viaje a Nueva York sigue dando que hablar. Un desnudo por el que le llovieron tanto elogios como críticas y que esta semana explicó en su blog de Lecturas: "Me acababa de dar una ducha y estaba preparándome para ir al teatro. Los espejos de la habitación estaban estéticamente situados para que te vieras desde todos los ángulos. Y me vi bien. A mis 46 años comienzo, por fin, a estar reconciliado con mi cuerpo. A quererlo. A aceptarlo. A comprenderlo".

Este jueves durante el programa Sálvame, María Teresa Campos y Paz Padilla debatieron sobre varios temas de actualidad, entre ellos, el desnudo de Jorge Javier. Ambas admiraron la valentía del presentador para subir una foto así y Paz Padilla confesó que existe una foto, que tiene guardada en su móvil, pero que no se ha atrevido a publicar: "Por eso admiro a Jorge. Yo nunca me he atrevido, en las redes hay mucha agresividad. Mucha gente que se esconde tras un perfil y es impune".

Y es que, a pesar de su sentido del humor y lo segura de sí misma que se muestra frente a las cámaras, Paz teme las críticas que podrían caerle si colgase la imagen: "Simboliza el esfuerzo diario y que quien la sigue la consigue (…) demostraría que el cuerpo cambia". María Teresa Campos fue una de las afortunadas que pudo ver en directo la imagen en su teléfono y no dudó en animar a la presentadora: "Vas a ayudar a muchas personas, es un ejemplo para gente que cree que no puede mejorar".