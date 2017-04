El diario La Razon con la colaboración del concesionario Lexus Madrid- Norte acogieron este jueves una nueva cita con la moda apostando por tres de los diseñadores más prestigiosos y con mayor proyección de nuestro país: Ágatha Ruiz de la Prada, Custo Barcelona y Ulises Mérida. En una divertida velada, mostraron parte de sus colecciones primavera-verano 2017.

Custo Barcelona, con Way More, apostó por una filosofía basada en el más es más. Prendas muy trabajadas y cosidas a mano, dando importancia a los materiales para lograr una silueta más poderosa. Lentejuelas, transparencias, brillantes y toques metálicos para confeccionar unas piezas excepcionales. Por su parte, Ulises Mérida y su colección Luz, homenajeó a la película Muerte en Venecia. A través de prendas amplias y tejidos ligeros acompañadas por joyas elaboradas con piedras marinas. No encontramos sus habituales rojos o burdeos, en esta ocasión predomina el blanco y los estampados a rayas. Primera vez que se atreve a usarlo en su totalidad. La locura llegó de la mano de Ágatha Ruiz de la Prada, que se atrevió a mezclar la playa y el sol con sus habituales corazones y flores. Una colección fresca en la que toallas y bolsos gigantes se combinan con sus iconos y colores más clásicos.

Agatha, más delgada de lo normal

Han sido pocas las ocasiones que hemos podido ver a la diseñadora desde su separación de Pedro J. Ramírez. Retirada de los medios y centrada en su trabajo, sorprendió la naturalidad con la que posó para la prensa que allí nos congregamos. También fue llamativo su espectacular cambio de imagen, mucho más delgada de lo habitual: "Estoy algo más delgada. Bueno, bastante más delgada. Ha sido algo medio voluntario y medio involuntario". Aunque quiso tranquilizar y no alarmar sobre su estado de salud: "Estoy mejor anímicamente".

Intentó evitar las preguntas sobre la ruptura, pero sí reconoció que no se ha vuelto a ver con su ex marido: "No hemos firmado el divorcio. Ni cordial ni no cordial. No ha habido ningún encuentro". A pesar de la insistencia de la prensa sobre si había posibilidad de recuperar la amistad con Pedro J. Ramírez, ella negó constantemente con la cabeza evitando hacer más comentarios.