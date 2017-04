Lo que Mila Ximénez dijo de Bigote Arrocet cuando pensaba que no la grababan

Supervivientes ha dado comienzo a su nueva edición y para el estreno, Sálvame grabó las reacciones de Mila Ximénez, Jesús Manuel y Chelo García Cortés durante la gala. Los tres periodistas se juntaron delante de las cámaras para ver a los nuevos supervivientes llegar a la isla y aunque sabían que estaban siendo grabados, hubo momentos en los que pensaban que las cámaras estaban apagadas, sin saber que seguían siendo vigilados.

Durante el transcurso de la gala, y sin saber que las cámaras estaban recogiendo sus palabras, Mila Ximénez arremetió duramente contra Bigote Arrocet, el novio de María Teresa Campos. Cuando llegó su turno de lanzarse al mar desde el helicóptero, la colaboradora ironizó: "Voy a llamar a Teresa a ver cómo está ahora. Mira la cara de acojonado que tiene". Al ver la poca emoción del humorista ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez, Mila lanzó su primer dardo: "Bigote no llora, porque no echa de menos a nadie".

El presentador insistió al concursante para que dedicara su salto a alguien: "A todos los saltadores olímpicos y todos lo que están viendo el programa", contestó. La colaboradora saltó de su asiento sorprendida y gritó: "¡Y Teresa a la mierda! De verdad...qué fraude. Va a durar allí dos semanas. Qué poco espectáculo y poco televisivo es éste tío, tiene poca gracia hasta para tirarse de un helicóptero".

Incluso valoró su físico y el look que había elegido para el estreno en Honduras: "Qué feo es. Es que es feo. La camiseta de Edmundo es para expulsarle, nominación directa. No se puede tener un novio con una camiseta tan fea. No se puede estar más feo, Teresa estará indignada. ¿Se puede ser más ridículo?".

Finalmente, durante el vídeo de presentación del superviviente, el programa mostró unas imágenes de su noviazgo con María Teresa Campos, y Mila aprovechó para rematar: "¡Ay chavalín! Qué bien te lo has montado...".