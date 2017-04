Lecquio se va de la lengua en directo y destapa un supuesto 'affaire' con Cristina Tárrega

El siempre polémico Alessandro Lecquio ha provocado una nueva discusión en el sofá de El Programa de AR. Pero esta vez especialmente tensa y, sobre todo, inesperada para todos. Sobre todo para la periodista Cristina Tárrega, sentada con Ana Rosa Quintana y los demás colaboradores para hablar de la situación entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes, un idilio del pasado no reconocido por el primero que ha traído una importante consecuencia judicial para ambos.

Fue hablando de la negativa de Ivonne Reyes a reconocer que él, Lequio, también fue un escarceo de la presentadora cuando Lecquio dejó caer que la allí presente Cristina Tárrega también le negó a él. "Tú me negaste, de qué cojones estamos hablando", dijo ante una incrédula Tárrega, incapaz de defenderse inicialmente. El público y los demás integrantes de la sección asistieron patidifusos a esa declaración y hubo incluso algunos abucheos.

A gritos y totalmente exaltado, Alessandro Lecquio provocó las críticas de todos, incluyendo de Joaquín Prat, que se llevó las manos a la cabeza... literalmente. "Pero qué feo", dijo Paloma García Pelayo, colaboradora de la sección. Lecquio todavía gritaba, exaltado, criticando a Ivonne Reyes, pero la verdadera bomba -la referida a Tárrega, allí presente- estaba ya lanzada.

"No voy a entrar en el juego", negó una sorprendida y decepcionada periodista. "No hay ninguna verdad, pero dicho esto, me importa un bledo lo que verbalices", dijo Tárrega. Lecquio siguió en sus trece, asegurando que "no es bonito que me pongas en duda, y luego aplaudas el comportamiento de una chica [Ivonne Reyes] que va contando historias de un tío [Pepe Navarro]".

Ana Rosa Quintana reprendió al colaborador diciendo que si creía que Ivonne mentía, tenía que explicar también el por qué. "Miente y punto, no hay más. Me puedes creer o nada", dijo Lequio.

Tárrega entonces tomó la iniciativa y lo llevó a su terreno. "Conmigo no puedes publicar nada porque no ha sido publicado, así que deja de mentir, que eres muy mentiroso. Aunque tus compañeros estén disfrutando, deja de mentir", dijo muy afectada amargada. Lecquio se negó a rectificar, asegurando que no estaba, ni a Ivonne Reyes ni a ella, "acusándolas de ningún delito".

Tárrega cogió el teléfono ante una supuesta llamada de su abogado, que habría tenido lugar en el mismo directo del programa. "Me va a dar mucha rabia tener que demandarte", amenazó. "¿Tú crees que a mí me interesa mentir en estas cosas?", seguía gritando Alessandro.

A la discusión le quedaba todavía fuelle. "Perdonadme, pero me está llamando mi abogado", insistió Tárrega, que acusó a Lecquio de estar "sembrando gilipolleces". "Vas a responder ante lo que has dicho. Estoy casada, tengo un hijo y tengo dos padres viendo la televisión", dijo tajante. "Yo no he vendido nada ni estoy en tu terna de lobas", espetó.

Lequio empezó a corregir el rumbo tras un vídeo sobre el caso de Navarro y Reyes, al fin y al cabo el objeto inicial de la discusión. "Si me permites, Joaquin, quiero pedirle disculpas, ha sido una broma de mal gusto", dijo, cogiendo de la mano a Cristina Tárrega quien, intentando explicar el por qué de la inesperada revelación de Lecquio, dijo que esto era "broma entre tú y yo como nos gastamos cien mil" que podía ser malinterpretada por los espectadores.

La tensión se fue disipando pero Lecquio arrojó la duda sobre este supuesto e inesperado romance. ¿Volverán las aguas a su cauce?