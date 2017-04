El correo que demuestra que Ivonne Reyes mintió en su 'Deluxe'

La polémica entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro todavía tiene visos de continuar. Eso se demuestra de los e-mails a los que ha tenido acceso El Programa de AR, y que demuestran que Ivonne Reyes mintió en el famoso Deluxe, donde aseguró que Navarro se puso en contacto con ella para reencontrarse con su hijo pero no, en ningún caso, para someterse a las pruebas de ADN.

El primero de los correos tiene fecha de 26 de julio de 2015, y en él Pepe Navarro plantea a la venezolana someterse a las pruebas de paternidad tras enterarse "hace unas semanas de que nuestros hijos se conocían". Navarro, según este correo, busca una "salida digna" a un conflicto, el de la paternidad ya reconocida por los tribunales, que puede reportarles "dolor o infinita felicidad" a las familias. Propone "hacer la prueba que nunca se hizo" y "asumir todas las responsabilidades" por "estos dos hombrecitos que nos necesitan".

La respuesta de Ivonne, inicialmente negativa, llegó unos días después, el 29 de julio del mismo año, señalando la "enorme sorpresa" de la propuesta, que llega tras el "desaliento de pasar la dolorosa experiencia del proceso judicial". Dice Ivonne que nunca quiso meterse "en la relación de tu hijo con mi hijo", pero que pese a ello y "respecto a lo que pides, la prueba biológica y tus dudas, me sorprenden. Te la he pedido en infinitas ocasiones", lamentando que llegue en ese momento y no "antes de pasar todos los sufrimientos que he tenido que pasar". La presentadora recuerda al periodista que "ante los ojos de Dios y de los hombres" él es el padre del joven, y que "esa pose de creo que no soy, no es más que tu coartada".

No obstante, tras la negativa hubo un nuevo acercamiento con la modelo de nuevo contactando con Pepe Navarro vía Whatsapp. Ahora Ivonne acepta la propuesta, con el periodista señalando que "lo más cómodo y tranquilizador sería recurrir a dos entidades, una la escoges tu y la otra yo, así evitaremos cualquier atisbo de suspicacia, malentendido y posibilidad de error".

A partir de ahí la pareja mantiene dos encuentros, entre el 11 de diciembre y el 16 de febrero de 2015. Pero tras esto todo se filtra y la relación se rompe de nuevo, con Ivonne volviendo a negarse que Navarro se someta a la prueba. "Ha estado bien haber hablado, ahora bien, recordemos que hay una sentencia firme, eres el padre de mi hijo"(...) no hay dudas, la mento que las tengas tú". Ivonne dice que depende de su hijo el que siga manteniendo contacto, y que si "hay más ruido te puedo asegurar que no será de mi parte".

La contestación de Navarro no se hizo esperar y ya se conocía: "Esto es ya imparable y lo están demandando cinco niños". Entonces sucedió la trágica muerte de David Reyes, el hermano de Ivonne, con ella invitando a Navarro al funeral y éste replicando que solo tuvo con él "una mínima relación profesional" y fue hace ya veinte años, lamentando -eso sí- el "dolor y la pérdida" familiar. Le informa, eso sí, que la demanda de "un prestigioso despacho de abogados" tiene ya la demanda "prácticamente acabada". Y lo demás, se podría decir, es historia.