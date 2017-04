El último desaire de Jesulín a su hija Andrea que indigna a Belén Esteban

Belén Esteban no está muy contenta por la última decisión que ha tomado Jesulín de Ubrique con respecto a la hija de ambos, Andrea. Es sabido que la intención de la joven, que cumplirá 18 años este verano, es cursar sus estudios universitarios en Inglaterra y apartarse ya de paso del foco mediático. Belén apoya al máximo a su hija, pero según denunció este martes en Sálvame, Andrea no tendría el apoyo -al menos económico- de su padre.

"Después de haberme dicho que iba a pagar los estudios en el extranjero de la niña, ahora me ha dicho que no", denunció la colaboradora en el programa, una noticia que dejó caer hace unas semanas pero que ya no quiere ocultar. Al parecer, el torero habría recurrido a su abogado para saber si está en la obligación de pagar la mitad de la universidad y éste le aseguró que no, por tratarse de estudios fuera de nuestro país. Si Andrea hubiera decidido acudir a una universidad española, la historia sería distinta.

Ante el asombro de sus compañeros, que le preguntaron a Belén si el padre de su hija no se podía permitir el pago, ella contestó que es "una cosa voluntaria y él tiene derecho a no pagarlo", pero su indignación es evidente. "Claro que se lo puede permitir. Él ha elegido que no pero sí puede. Yo he vivido en Ambiciones y veo lógico que ayude a su familia, pero no te estoy pidiendo un piso ni un coche. Él la mitad y yo la otra mitad. Pero da igual, mi hija se va a ir a estudiar fuera. Aquí al que tengo que hacer culpable es a Jesús Janeiro".

Belén se mostró arrepentida por haber contado en un principio que Jesulín se haría cargo de la mitad del pago, sobre todo porque ahora tiene que decir todo lo contrario. "Igual que dije que lo ibas a hacer, ahora no me importa decir que no. Lo peor de todo es que tengas que llamar a tu abogado para que te diga eso. La que sí lo va a pagar con mucho gusto va a ser su madre porque Andrea quiere estudiar algo importante. Sin ayuda del padre pero sí de la madre, porque es estudiosa de narices", sentenció.