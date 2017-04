Carlos Carrillo, el humillado padre de Alba Carrillo, reniega de madre e hija

En tan solo una semana, Alba Carrillo y su madre, Lucía Pariente, ya se han convertido en las protagonistas indiscutibles de la nueva edición de Supervivientes. Las concursantes ya se han echado encima a sus compañeros debido a su particular forma de ser, lo que la ha convertido en el centro de las miradas para las nominaciones del próximo jueves.

Desde el comienzo de la aventura, Lucía Pariente confesó abiertamente, y ante el asombro de su hija, que nunca había estado enamorada de su marido. Una revelación que la modelo no recibió de buen grado y terminó desencadenando una monumental bronca entre ellas. Finalmente Alba lamentó haber aceptado ir al concurso con su madre: "Llevamos aquí tres días, y para mí ya está siendo una losa. Me parece injusto que yo tenga menos oportunidades que mis compañeros porque mi madre me está taladrando psicológicamente. No puedo vivir la experiencia con la libertad que la están viviendo los demás. A bastantes cosas me voy a tener que enfrentar, como para tener que estar sufriendo por otras. Yo tengo mucha más fuerza si estoy sola. Cuando yo digo que es un lastre, es un lastre. Y lo siento en el alma, porque es mi madre y la adoro", confesó. Aún así, madre e hija se reconciliaron y han hecho piña contra el resto de sus compañeros, que acusan a la modelo de "vaga", tras perder una prueba de recompensa por su culpa. "Me están haciendo sentir mal", dijo Alba a su madre al escuchar las críticas del resto de participantes.

El que esta semana se ha pronunciado ha sido Carlos Carrillo, el padre de Alba y humillado marido de Lucía Pariente. Muy molesto con la presencia de la prensa, evitó por todos los medios entrar en el juego televisivo: "No soy personaje público, no he salido ni hecho ninguna declaración". Pero sí aseguró que no ve Supervivientes, "solo veo series y documentales de animales", renegando de la participación de su mujer y su hija en el reality.

"Que se lo pasen muy bien", fue lo único que quiso decir de su mujer y su hija mientras intentaba esquivar al reportero gráfico que seguía sus pasos. "Mi marido prefiere estar al margen. Además, en mi casa la fuerte soy yo. Él y mi hija son mucho más sentidos", adelantó Pariente durante su entrevista en el Deluxe.