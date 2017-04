Mila Ximénez pasa al ataque y ventila los trapos sucios de Mercedes Milá

Dos de las personalidades más fuertes de la televisión actual se han enzarzado en una guerra personal esta semana: Mercedes Milá y Mila Ximénez. Un enfrentamiento que comenzó el sábado tras unas duras declaraciones de la expresentadora de Gran Hermano hacía la colaboradora de Sálvame. Entre otras lindezas, afirmó que Mila Ximénez tiene "un rollo negativo y desagradable". "A mí me resulta desagradable su tono de voz. Es como si me dispararan alfileres en los oídos".

Como era de esperar, el ataque ha tenido respuesta por parte de la colaboradora: "Señora Milá, creo que usted dijo que le producía mal rollo. Yo a usted no le produzco mal rollo porque el mal rollo lo lleva usted internamente", comenzó con tono tranquilo. "Usted dice que yo soy una persona borde y yo digo que usted es una persona profundamente chunga. Lo primero que tenía que haber hecho en la entrevista que dio a Sábado Deluxe es pedir perdón porque llamó a Supervivientes para decir que estaban estafando a la audiencia porque parece ser que usted tenía la información de que la cadena y una servidora había pactado que ganara el reality show", dijo refiriéndose a la acusación de Mercedes Milá de una campaña a favor de Mila durante su participación en el reality de supervivencia.

"Desgraciadamente, su nivel ha bajado bastante y a usted, como le queda un poquito de listeza, sabía que si no me mencionaba a mí o a Kiko Hernández, su entrevista a la gente le hubiera importado una mierda. Nadie sabe qué hace o a qué se dedica usted en este momento. Como parece ser que su trabajo está en unos índices bajos, tienes que utilizar el conflicto para que la gente se haga eco de lo que usted comenta. Yo no gané Supervivientes, pero llegué a la final y eso es lo que a usted le molesta. ¿Sabe lo que le digo? ¡Que se jorobe! Busque su propia felicidad porque la perdió hace tiempo, no se preocupe por si los demás son felices o no. Para no saber nada de mí se preocupa y se ocupa demasiado".

También se refirió a la "cobardía" de la expresentadora de Gran Hermano para enfrentarse con sinceridad a Jorge Javier Vázquez: "Señora chunga, usted no tiene nada contra mí. Lo que quiere hacer es poner contra las cuerdas a Jorge cada vez que hace una entrevista. Jorge iba a sacar la cara por su colaboradora y usted ni le perdona ni se perdona a usted porque la hayan sacado por la puerta de atrás y ya no presente Gran Hermano. Mercedes Milá miró la audiencia y habría celebrado que Jorge Javier se diera un golpetazo.Me consta y lo sabes. Lo sabe gente de la productora. Jorge hizo un trabajo estupendo y hay que ser generoso dándole el testigo a un compañero. Me consta que ella no se lo dio así. Ella cobraba un dineral y hay gente que está 40 años cobrando lo mismo y no se queja".

Las palabras fueron ganando dureza hasta el punto de que la colaboradora empezó a referirse a los "trapos sucios" de la vida de Mercedes Milá: "Organícese su vida porque la tiene bastante destruidita. No baje a los infiernos porque bajar a los infiernos le cuesta siempre un peaje feo. Eso de decir que usted es de Menorca y yo de Marbella... ¿no fue en Menorca donde le derribaron una casa por haber sido construida ilegalmente? A mí nunca me ha pasado algo así. Y no me hagas rebuscar más. Para meter mierda es la mejor. Es una señora rabiosa y que tiene amargura dentro. Yo no la voy a insultar. Chica, aquí me tienes, les gusto a mis directores y, gracias a Dios, no vivo de ti".