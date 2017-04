Terrible agresión a Sema, el amigo de Chabelita

Lo que empezó como un día de fiesta con amigos, terminó convertido en una pesadilla para Sema, el amigo de Chabelita y exconcursante de Supervivientes. Este lunes visitó el plató de Sálvame para denunciar la agresión que sufrió días antes durante una visita a un evento taurino en Arcos de la Frontera por parte de un grupo de chicos que comenzaron a increparle con insultos homófobos tras negarles una foto.

"Alrededor de las ocho de la tarde iba con dos amigas al baño. Se acercaron dos chavales muy alterados a pedirme una foto. Les pido que, por favor, se esperen a que salgamos del baño, que cuando subiera no me importaba hacérmela. Uno de ellos empezó a decirme que yo qué me creía, y a mis amigas les amenazaron con escupirles", comenzó narrando.

Una incómoda situación de la que lograron escapar durante unos instantes pero que terminó convertida en una batalla campal: "Viendo la situación me fui para abajo. Cuando subí no había nadie y seguí andando para volver con mi grupo de amigos. Cuando empecé a escuchar: 'Maricón, gordo, voy a por ti'. Cuando me giré me dieron un puñetazo, me tiraron al suelo, me rodearon y empezaron a darme patadas y golpes en la cabeza. Luego se metieron a defenderme unos amigos, pero no pudieron hacer nada porque eso se convirtió en una pelea monumental".

Afortunadamente, todo quedó en un susto y el exconcursante de Supervivientes logró salir de la pelea con la ayuda de una joven: "Desde aquí le doy las gracias, por recogerme y apartarme de todo aquello. Me llevaron a la policía, que lo único que hizo fue tomarnos los datos y largarnos lo antes posible de allí".