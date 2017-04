La peor broma sobre María Teresa Campos en 'Lecturas'

La tregua en las polémicas del clan de las Campos no sienta nada bien a la revista Lecturas, que ante la falta de noticias, recicla declaraciones bajo el malvado titular: "Teresa Campos, destrozada sin Bigote". Acompaña al texto una mala foto de la presentadora, paseando por la calle, sin maquillar, para dar mayor sensación de abatimiento. Es cierto que Teresa no derrocha euforia con la participación de su pareja en Supervivientes, pero de ahí a estar "en su peor momento"…

También destacan la negativa de Bigote Arrocet a dedicar su salto del helicóptero a la presentadora: "Dedico el salto a todos los saltadores olímpicos y especialmente a todos los que están viendo el programa", dijo el humorista antes lanzarse ante la insistencia del presentador Jorge Javier Vázquez. Un caramelo para la publicación, que señala sus palabras como un mensaje directo a Teresa, que la misma tarde de la gala había revelado que no tenía "ninguna intención de verla. Mis hijas me han invitado a cenar a su casa para verla, pero no estoy preparada".

Adiós al torero

La revista Hola despide en portada al torero Palomo Linares, que falleció el lunes a los sesenta y nueve años a causa de un derrame cerebral que le sobrevino tras una complicada operación de corazón. La publicación repasa los triunfos profesiones, los problemas sentimentales y los contratiempos de salud que marcaron su vida. "Fue algo más que un torero: ganadero, actor y pintor que había encontrado en sus cuadros una manera de expresar su estado de ánimo y sus sentimientos", reza el texto que le dedican.

Diez Minutos recupera la última entrevista que le realizó Rosa Villacastín antes de su muerte. Una conversación en la que el torero se sincera sobre su relación con su pareja: "Mi felicidad se llama Concha, una persona fuera de lo normal. El amor es maravilloso, pero en él tiene que haber una base de amistad y algo más...Yo a la vida le pido: virgencita, que me quede como estoy".

Mila contra Milá

Mila Ximénez estrena enemiga esta semana: Mercedes Milá. Una rivalidad surgida tras unos desafortunados comentarios de la ex presentadora de Gran Hermano en el Deluxe en los que calificaba el comportamiento de la colaboradora como "negativo y desagradable". Mila responde a través de una demoledora carta en la revista Lecturas donde pone de vuelta y media a su compañera de cadena: "Dice que le resulto desagradable y que por eso no me ve. Y me hago una pregunta. Si no me ve, ¿cómo me puede definir con tanta pasión? En eso nos diferenciamos. Yo ni la veo ni la sigo (…) La Sra. Milá siempre habla de felicidad ajena y viéndola, tampoco es que me transporte a un carrusel de alegría. (…) Cuando Jorge Javier, al que admiro y quiero, te dice que estás buscando polémica para seguir presente, le dices que te da igual porque nosotros vivimos de eso, de la polémica. Tú también, querida".

Cóctel de noticias

El huracán mediático creado por Ivonne Reyes y Pepe Navarro a raíz de las dudas de la paternidad del hijo de la venezolana está lejos de sofocarse. Diez Minutos repasa la polémica relación entre la modelo y el presentador que se conocieron en Esta noche cruzamos el Mississippi.

Eugenia Martínez de Irujo vuelve a la portada de Hola para celebrar la puesta de largo de su hija Tana. Lo hace posando con las joyas que ha creado y dedicado a su madre: "Tana tiene mucha ilusión. Se ha vuelto a poner de moda celebrar los dieciocho y mi hija y sus amigas estás emocionadas con la idea. Se hacen mayores".

María Patiño luce tipazo y ahora también escote. La periodista ha sido pillada luciendo su reciente operación de pecho en la que aumentó una talla, y aunque los resultados aún no son definitivos todavía no se verán hasta dentro de un par de meses: No era por un complejo o una obsesión. Mi pecho va a ser prácticamente el mismo, pero más bonito, dijo tras la intervención.