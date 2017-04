Carlos Carrillo, padre de Alba, pierde los nervios y amenaza a la prensa

Carlos Carrillo, el padre de Alba Carrillo, se ha convertido en protagonista involuntario de Supervivientes 2017 debido a los continuos enfrentamientos de su hija y su mujer, Lucía Pariente. Durante una de estas disputas, Lucía afirmó que nunca ha estado enamorada de su marido, lo que desencadenó en una monumental bronca entre ellas que a punto estuvo de terminar con la aventura hondureña de la madre de Alba.

Aunque se ha intentado mantener a la sombra de las concursantes, evitando hablar sobre las polémicas y broncas en el reality, la prensa ha buscado durante estos días sus primeras palabras: "No soy personaje público, no he salido ni hecho ninguna declaración". Y aseguró que no ve Supervivientes, "solo veo series y documentales de animales", renegando de la participación de su mujer y su hija en el reality. "Que se lo pasen muy bien", fue lo único que quiso decir de su mujer y su hija mientras intentaba esquivar molesto al reportero gráfico que le seguía.

Sin embargo, este jueves no ha tenido tanta paciencia con la prensa que le esperaba a las puertas de su casa y ha amenazado con "tomar medidas legales" en el caso de que se le siga persiguiendo: "Ya he dicho que no soy un personaje público. No he hecho ninguna entrevista, no he cobrado nada, no he hecho nada, entonces no van a tener noticias mías".