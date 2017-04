Así luce Cristina Pedroche "sin nada de maquillaje"

Puede gustar más o menos, pero está claro que cualquier movimiento que hace Cristina Pedroche se convierte en noticia. Esta semana, la presentadora disfrutó de unos días de vacaciones que narró en su blog con el título: La importancia de saber parar. En el texto, contaba lo bien que le ha venido tomarse unos días de descanso para desconectar del trabajo. Y reconoce que aunque ama su vida, es una persona muy ansiosa e hiperactiva: "Me cuesta conciliar el sueño por la sobreexcitación de querer llegar a todo".

Durante esos días de relax, Cristina compartió con sus seguidores una fotografía en las redes sociales con un look muy diferente al que nos tiene acostumbrados. Una imagen más informal y libre de maquillaje. "He podido estar una semana sin nada de maquillaje, sin peinarme y así también a mi piel y a mi pelo les he dado un respiro, que también les ha venido muy bien. Vuelvo con las pilas súper cargadas, con muchísima energía para todo lo que viene que es mucho y muy bueno".

Los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar a su fotografía, que ya sobrepasa los 50.000 Me gusta en Instagram, siendo muy comentada por sus seguidores. La mayoría de las opiniones han sido buenas, destacando su belleza: "Pues muy guapa así al natural.El pelo me encanta". "Qué mona. Mejor al natural". "Qué bellezón. Eres preciosa incluso sin maquillaje. Viva la naturalidad". Otros, en cambio, la prefieren arreglada y maquillada, como luce habitualmente: "Pues sinceramente eres un horror, el maquillaje hace milagros desde luego. Parece otra". "Lo que cambia una sin peluquería y tanto potingue".