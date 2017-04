Se filtran unos hirientes mensajes de Gloria Camila sobre Teresa y Terelu Campos

Que Gloria Camila no soporta a María Teresa Campos y a su hija Terelu es algo de sobra conocido. La buena relación que mantienen madre e hija con Rocío Carrascohace que se hayan posicionado de su lado en la guerra que mantiene desde hace años con Antonio David Flores y su hermana Gloria Camila: "No me caen bien ninguna de las dos. Mi hermana dice que son su hermana y madre adoptiva. ¡Cómo va a hablar Bigote conmigo en la isla si su mujer me odia!", comentó la superviviente a sus compañeros. "No sé qué le pasa que nunca le ha caído bien ni mi padre ni nosotros (...) Si hasta le hizo un corte de mangas a mi padre", continuó la joven recordando algo que pasó en Qué tiempo tan feliz hace dos años. María Teresa Campos no quiso entrar en el juego de acusaciones de Gloria durante su sección de esta semana en Sálvame pero sí que quiso dejar claro que los concursantes están allí para hablar de Supervivientes, no de ella.

La cosa no ha quedado ahí y Kiko Hernandez sorprendió este jueves sacando a la luz unos mensajes de teléfono "muy fuertes" de la hija de Ortega Cano contra Teresa y Terelu. "Creo que no contesta (Terelu) porque no tiene argumentos para contestarme. Yo, en cambio, tengo muchos: ¿Quién se cree su madre para hacerle un corte de mangas a mi padre? Qué sabrá ella, me parecen unas chupaculos de mi hermana", dijo refiriéndose al corte de mangas que hizo la presentadora durante un vídeo que calificó a Ortega Cano como el gran amor de Rocío Jurado. Aunque en su momento Teresa explicó que el corte de mangas iba dirigido a Jesús Mariñas –que se encontraba en plató– , la hija de Ortega sigue sin olvidar el gesto.

En los mensajes también se pronunciaba sobre la polémica presentación del sello en homenaje a Rocío Jurado en el que las presentadoras relegaron a la segunda fila a Ortega: "¿En primera fila María Teresa Campos y Terelu? Yo no he ido y tienen que respetarme. ¿Dónde estaba mi sobrina? ¿Por qué ella no estaba invitada? Invita a Terelu y a su madre, ¿y no a mi sobrina?".