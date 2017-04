Mila Ximénez destapa las mentiras de Jesús Mariñas y los trabajadores de Teresa Campos

Mila Ximénez ha estallado una vez más con el tema de Bigote Arrocet y María Teresa Campos. Este viernes, durante el programa Sálvame, debatían sobre la participación de Edmundo en Supervivientes y se cuestionaban el papel de Terelu en la historia. Durante una tensa conversación entre la hija de Teresa Campos y sus compañeros, mostraron un vídeo con declaraciones de Jesús Mariñas. colaborador de Qué tiempo tan feliz.

En las imágenes, el periodista afirmó que entendía el enfado de Teresa ante la participación de su pareja en el reality de supervivencia: "Entiendo que no le guste, ella sabe la repercusión que puede tener, por eso no quería que participase. Pero durante el tiempo que he estado en Qué tiempo tan feliz junto a ellos, jamás he visto la mayor acritud entre uno y otro. Ahora muchos critican a María Teresa porque no han trabajado con ella y de ahí viene el rebote y el ataque de rabia. Ahora han tenido a Bigote como arma arrojadiza porque saben que es lo que más puede afectar a Teresa después de sus hijas. (…) El papel de Terelu es dificilísimo, se están ensañando con ella, haciendo sangre. El único pecado que tiene es ser hija de su madre".

Mila Ximénez se dio por aludida y pidió permiso para contestar al periodista: "Jesús Mariñas, con el tiempo que lleváis en televisión y lo valientes que sois...¿sabes lo que me produce lástima cuando os oigo y os leo? Lo hipócritas, cínicos y mentirosos que sois. En este plató (Sálvame) los compañeros decimos lo que pensamos de Bigote, a diferencia de vosotros que decís lo que pensáis en los pasillos".

En defensa de su gran amiga, Kiko Hernández le recordó a Mariñas, las portadas y declaraciones que hizo en su momento sobre Terelu y por las que esta "quedó destrozada". Terelu se había estado quejando durante toda la tarde de lo que ya viene siendo habitual, que todos los marrones de su familia recaen sobre ella y "no se lo merece". Veremos si estas declaraciones y acusaciones tienen repercusión y Mariñas se pronuncia.