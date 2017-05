Con Alba Carrillo y su madre Lucía Pariente concursando en Supervivientes, es normal que salgan a la luz detalles de su familia, algunos que quizás les gustaría mantener en secreto. La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha comentado una información que sacó a la luz Laura Fa, una de las colaboradoras más nuevas de Sálvame, que asegura que Pariente "tenía una relación extramatrimonial con una mujer".

Según ella, la noticia se publicó en un blog y se ha convertido en un bombazo, sobre todo después de la polémica que surgió cuando Lucía le reconoció a Alba que jamás había estado enamorada de su padre y se armó la primera gran bronca del programa. Ahora, el ojo está puesto en Carlos Carrillo, que estos días se ha mostrado indignado con la prensa por el "acoso" sufrido.

"No soy personaje público, no he salido ni hecho ninguna declaración. Que se lo pasen muy bien", fueron algunas de las pocas palabras que dijo ante las cámaras. ¿Qué pensará de las nuevas revelaciones sobre su mujer?